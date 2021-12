Ruby Palomino revela que le gustaría cantar una salsa: Verían un lado mío que no se ve usualmente

Grata sorpresa se llevaron los televidentes tras escuchar las declaraciones de Ruby Palomino a las cámaras de América hoy. La cantante aseguró que no solo es buena en el género del rock andino, sino también en la salsa. La basta trayectoria de la artista le habría permitido desenvolverse en diferentes estilos musicales.

“Como yo he cantado en orquestas, en bandas de rock, he cantado de todo. En las orquestas donde todo era sala, tenía que bailar y meter mi pasito ‘tilín‘”, reveló la intérprete.

Asimismo, indicó que le gustaría cantar un tema específicamente de Yahaira Plasencia para demostrar su versatilidad en el canto.

“Yo he cantado también mis salsitas, así que estaba pidiendo una canción de la Yahaira (...) A mí me encanta, creo que lo podría asumir, la gente podría ver un lado mío que no ve usualmente, pero también me gustaría para demostrar que también bailo”, sostuvo Palomino.

Inmediatamente, el reportero de América hoy especuló sobre un nuevo versus de canto entre Ruby y Yahaira, idea con la que la ex ganadora de La voz Perú pareció estar de acuerdo.

¿Qué dijo Yahaira sobre un posible versus contra Ruby Palomino?

Las cámaras del magazine también le consultaron sobre la posibilidad de un versus de infarto a Yahaira Plasencia. La intérprete se mostró halagada con la idea de competir directamente con Ruby.

“¡Lindo!, por supuesto, Ruby es una grande. (...) Yo no me corro de nada ni de nadie”, aseguró la salsera.

Ruby Palomino cautivó al jurado tras su última presentación en El artista del año

Una vez más Ruby Palomino destacó durante las presentaciones de El artista del año. El pasado 4 de diciembre, la artista cantó una versión del tema “Él me mintió” en el versus que debía afrontar contra Miluska Esquenazi. Sin embargo, la interpretación de Ruby fue tal que el panel de jurados no pudo evitar emocionarse y ponerse de pie tras su performance.