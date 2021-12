‘Robotina’ revela que ‘Robotín’ la tiene bloqueada a pesar de que viven en la misma casa

‘Robotín’ (Alan Castillo) comunicó el fin de su relación sentimental con ‘Robotina’ (Karelys Molina) el domingo 5 de diciembre y generó todo un alboroto en redes sociales, pues los artistas conformaban una de las parejas más queridas de la farándula local. Tras darse a conocer esta noticia, el programa Mujeres al mando se contactó con la joven para que brindara más detalles sobre la ruptura.

Durante una conversación telefónica, la artista callejera contó que su ahora expareja no quiere, de ninguna manera, dirigirle la palabra, tanto así que la tiene bloqueada de sus redes sociales.

“Yo no he hablado con él todavía.... porque se pone en mala actitud de ‘No, no quiero hablar contigo’... en fin. Cuando él me hable a mí, ahí recién (conversarán)... ¿Por qué pone esa publicación? Él la embarra, que él la arregle. Él me está dejando a mí toda la decisión. Yo quiero hablar con él, pero me tiene bloqueada ”, declaró.

Lo que más llamó la atención de todo esto fue que ‘Robotina’ dijo que ‘Robotín’ la tiene bloqueada a pesar de que ambos aún residen en el mismo lugar. “(Seguimos conviviendo) En nuestra casa porque los dos la pagamos”, acotó.

‘Robotín’ confirma el fin de su romance

A través de una publicación en Facebook, Alan Castillo ‘Robotín’ dio a conocer que su romance con ‘Robotina’ llegó a su fin. “Hago público el fin de mi relación con ‘Robotina’. Se acabó y punto. A seguir adelante”, escribió.

La polémica se encendió aún más cuando el cómico posteó otro mensaje que decía “Las únicas mujeres que quiero en mi vida son mis hijas y mi madre. No deseo más”.

'Robotín' terminó con 'Robotina'. Foto: captura/Facebook.

‘Robotina’ se pronuncia tras ruptura

Al enterarse de lo ocurrido, ‘Robotina’ se refirió a su separación de ‘Robotín’ y aseguró sentirse agradecida por todo lo vivido durante la relación.

“Y pensar que antes moría de miedo cuando tenía que hablar en público. Estoy muy agradecida de todo lo que estoy aprendiendo y por las personas que he conocido”.