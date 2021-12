Marie Cherry lanza nuevo tema “Billetes”: “Habla de un amor desinteresado”

Marie Cherry, la cantante peruana y también conductora del programa Backstage de Studio 92, vuelve a la escena musical con su tema “Billetes”. Este es un adelanto de la producción que lanzará el próximo año. En esta canción apuesta por sonidos con toques más latinos fusionados con su ya característico pop.

El videoclip narra una historia de amor, juego y dinero en medio de una estética glamorosa que mezcla el estilo del Old Hollywood y lo actual. Además, la cantante nacional ha recibido buenos comentarios por parte de sus seguidores.

“Qué buen tema”, “Ya se me pegó”, “Qué tal producción”, “Felicidades”, “Me gusta mucho la canción”, “Marie siempre tiene un toque en sus canciones”, fueron algunos de los mensajes que los usuarios dejaron en el video del tema, el cual ya cuenta con más de 11 mil vistas en YouTube. Asimismo, “Billetes” ya está disponible en todas las plataformas digitales.

El regreso de Marie Cherry

Tras una corta ausencia para dar prioridad a la llegada de su primer bebé, Marie Cherry señaló que este trabajo es una manera de expresar todas las cosas nuevas que ha estado experimentando.

“Con ‘Billetes’ estoy regresando a la música luego de muchos cambios en mi vida. Entre la pandemia y el convertirme en mamá, siento que hay nuevas cosas de las que quiero hablar y transmitir”, dijo Marie Cherry en un comunicado.

¿De qué trata “Billetes”?