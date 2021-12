Lana Del Rey da un discurso emotivo al recibir el premio de la década de Variety

Lana Del Rey recibió el premio Decade durante el brunch del evento Hitmakers, de la revista Variety. El evento se celebró el 4 de diciembre en Los Ángeles. La artista recibió el premio de las manos de Mike Dean, con quien colaboró para la canción “Wildflower Wildfire”.

“Todavía no he dominado el arte de caminar con tacones”, bromeó Del Rey. Continuó su discurso: “Estoy muy agradecida por Ben Mawson y Ed Millett, y por este premio. Estoy muy contenta de que estén aquí conmigo. Me eligieron entre las escenas de bares, escenas de cantantes de salón en las que estuve cantando durante unos ocho años antes de conocerlos”, reveló la artista.

¿Qué más dijo Lana Del Rey al recibir el premio?

La cantante aprovechó el momento para contar más detalles sobre cómo obtuvo la oportunidad de dedicarse a la música permanentemente. Ella admitió que, mucho tiempo atrás, hizo un trato por 11 discos por 9.000 dólares mientras trabajaba en un restaurante y vivía en un parque de casas rodantes. Ben Mawson, manager de Lana, descubrió su talento y decidió llevarla a Londres. Un año después, escribió “Videogames” y empezó a hacer todos los discos que hoy conocemos.

La artista también agradeció a Variety. “Siempre agradezco por cualquier reconocimiento y también súper agradecida por todas las críticas, recibo muchas. Lo bueno de esto es que realmente creo que lo que se refleja en ti es de alguna manera un espejo de lo que está sucediendo en tu vida interior“, finalizó.

Olivia Rodrigo fue homenajeada por Avril Lavigne con el premio a la compositora del año

Olivia Rodrigo, quien consiguió la fama mundial después de que su sencillo “Driver’s license” encabezara las listas musicales en enero de este año, fue honrada con el premio a la compositora del año por la revista Variety en el evento Hitmakers de este año.

Avril Lavigne le entregó el galardón a Rodrigo diciendo: “Este año nos presentaron a un nuevo artista cuyo álbum debut marcó un importante regreso del rock en las listas de éxitos. Desde ‘Driver’s license’ hasta ‘Good 4 you’ y ‘Deja vu’, los sencillos de Olivia de su álbum Sour son parte de la psique colectiva de 2021... y ella escribió todos y cada uno de ellos”.