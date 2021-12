Juliana Oxenford tras el “audio bomba” de Cuarto Poder: “No fue ni chispita mariposa”

El “audio bomba” que difundió Cuarto Poder en su última edición, el domingo 5 de diciembre, ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales. Muchas personalidad criticaron el material compartido en el programa de América TV, una de ellas fue la periodista Juliana Oxenford, quien lanzó un duro comentario contra el noticiero conducido por Sebastián Salazar.

A través de Twitter, la conductora de ATV Noticias, al estilo Juliana opinó que “ mucho más revelador fue conocer el alto contenido de grasas trans en los “Cheese Tris” que el audio de Cuarto Poder.

“¿Y los reveladores audios de Cuarto poder? Bueno, al menos hay que reconocer que el programa es bastante bueno en vender humo”, escribió la periodista.

Luego, le respondió a un usuario que la cuestionó con el siguiente mensaje: “Señor, estoy hablando del audio bomba que no fue ni chispita mariposa. Saludos”.

Juliana Oxenford se pronuncia sobre “audio bomba” de Cuarto Poder. Foto: captura Twitter

Se defiende

Tras recibir críticas de sus detractores, la conductora se defendió y calificó de estafa el audio que difundió Cuarto poder . “Ahora resulta que no se puede criticar la estafa del audio y al mismo tiempo pensar que este gobierno es un desastre. Lamento decirles que es posible. Se llama criterio”, agregó.

Una integrante del equipo de Cuarto Poder decidió enfrentar a Juliana Oxenford en Twitter , pero la figura de ATV le respondió: “¿Tú eres la reportera de Cuarto Poder no? Sigue por favor, te faltó decir que no es un funcionario del estado, que hicieron bien en grabar la llamada y que no hubo audio bomba”

¿De qué trata el audio de Cuarto Poder?

En el audio de Cuarto Poder se escucha al dueño de la casa del pasaje Sarratea en Breña, Alejandro Sánchez, ofreciendo “primicias y titulares” al productor Christian Sotomayor para evitar que se difunda un destape periodístico.

“Hermano, yo te voy a hacer el nexo. Creo que vamos a hacer buenas cosas, darles los titulares a ustedes. Pero apóyanos con esto, ya no lo saques”, se le escucha decir a Alejandro Sánchez.

Recodemos que la semana pasada se expuso un video del presidente Pedro Castillo Terrones, sosteniendo reuniones extraoficiales con empresarios y funcionarios en el domicilio de Breña.

Juliana Oxenford sufre accidente de tránsito

El pasado 10 de noviembre, Juliana Oxenford sufrió un accidente de tránsito cuando manejaba su vehículo. La periodista por medio de sus redes sociales contó que tanto ella como el hombre que conducía la motocicleta estaban bien de salud. “Ya en casa luego de sufrir un accidente esta mañana y pasar todo el día en la comisaría cumpliendo con lo que manda la ley. Por suerte, tanto el motociclista como yo estamos bien. Fue un choque que no pasó a mayores. Sentí un golpe fuerte producto del jalón del cinturón”, escribió en su cuenta de Twitter.