Esposo de Paola Ruiz indignado por sentencia a su agresora: “La justicia me dio la espalda”

El esposo de Paola Ruiz, Ángel Véliz, brindó una conferencia de prensa en la que se mostró indignado por la sentencia de cuatro años de prisión suspendida que le dieron a la mujer que lo agredió con un cuchillo, María Pérez Villanueva. Pese a que el Ministerio Público impuso que la agresora le pague una reparación civil de 15.000 soles, para el fisicoculturista eso no es suficiente.

El deportista asegura que llegará hasta las últimas instancias para buscar justicia, debido a que el ataque le ha dejado serias consecuencias. No podrá ir a una competencia sudamericana en Argentina y tampoco podrá competir en el mundial de Paraguay . Cuenta que estuvo preparándose durante varios años para tener un buen desempeño, pero ahora deberá poner en pausa su carrera.

“Los daños físicos son de consideración. He tenido rotura de músculo, mucha gente me ha juzgado sin conocer el caso”, expresó en conversación con La República. “Tengo toda una vida preparándome para este mundial y este sudamericano. Son 20 años que me dedico al deporte y en un minuto se terminó todo”, agregó.

No le pidió disculpas

Reveló que María Pérez Villanueva no se ha acercado a ofrecerle disculpas. “Aceptó su error para no entrar a la cárcel, pero la señora ni se ha acercado para pedirme disculpas, que es lo mínimo . Iniciaremos acciones porque queremos llegar hasta las últimas instancias”, sostuvo.

Su versión del ataque

Según el esposo de Paola Ruiz, él estaba en la ciclovía cuando la mujer que lo agredió y su hijo lo insultaron por no darles el paso. Afirmó que no se dio cuenta de que estaba sangrando cuando intentó “llevarlo al piso” al joven ciclista.

“Yo estuve caminando por la ciclovía, pero no porque yo quería, sino simplemente porque a veces las veredas están rotas, las ensucian los perros o hay agua. Pasan estas dos personas, nos reclaman, pero con insultos, empezamos a discutir, y yo quise llevarlo al piso para tratar de parar todo, y es ahí donde empiezo a recibir golpes, pero no pensé que era un cuchillo ”, contó.

Decepcionado de la justicia