Camila Cabello: perfil de la cantante que será telonera de Coldplay

Karla Camila Cabello Estrabao, más conocida como Camila Cabello, es una cantante y actriz con nacionalidad estadounidense que nació en La Habana, Cuba, el 24 de marzo de 1997. Se hizo famosa al ser integrante del grupo de pop Fifth Harmony, formado en el reality The X Factor USA en el 2012.

Posterior al éxito que tuvo la agrupación en el show, firmaron un contrato discográfico conjunto con Syco Music y Epic Records. A la vez que formaba parte de Fifth Harmony, Cabello inició su carrea en solitario con las colaboraciones “I know what you did last summer“ junto a Shawn Mendes, con quien luego mantuvo una relación, y ”Bad things“ con Machine Gun Kelly.

“Havana”: el primer gran éxito de Camila Cabello

El 3 de agosto del 2017, Camila Cabello lanzó su canción “Havana”, junto al rapero estadounidense Young Thug. Esa misma fecha, estrenó su sencillo “OMG “, ambos temas incluidos en su álbum debut Camila (2018).

Debido al éxito casi inmediato que obtuvo, “Havana” fue elegida como la canción más importante del disco, dejando de lado a “Crying in the club“. En noviembre del mismo año, la artista compartió una versión en español junto al cantante puertorriqueño Daddy Yankee.

El videoclip musical del tema fue dirigido por Dave Meyers y obtuvo el reconocimiento de Video del año en los MTV Video Music Awards 2018.

Camila Cabello protagoniza una nueva versión “feminista” de Cenicienta

La estrella del pop hizo su debut en el cine siendo la nueva Cenicienta en la película que estrenó el 3 de septiembre de este año en Amazon. En la nueva película Cenicienta, la protagonista es “feminista”. “Con la inclusión, la diversidad y la independencia. Así que estoy muy orgullosa de la película”, dijo en una conferencia de prensa por Zoom.

Previo al estreno, la artista se animó a adelantar parte del guion de la cinta. “Es feminista sin que esa palabra haya existido en esa época. Ella es tan consciente de su voz interna, de esa voz que te dice ‘eso no es justo, esto no se siente bien, esto no debe de ser así’. Ella está cambiando lo que está pasando en la sociedad, tiene talento, una visión y sueños. Y en ese tiempo, las mujeres a lo que más podían aspirar era a ser esposas. Está diciendo que eso no tiene sentido, porque tiene talento e ideas, y no espera que ningún príncipe ni nadie la salve”.

Camila Cabello abrió los Latin Billboard y dedicó mensaje a cubanos: “Mi pueblo pide libertad”

Camila Cabello fue la encargada de abrir la ceremonia de los Latin Billboard 2021, ceremonia en la que se da reconocimiento a lo mejor de la música latina. La cantante dio inicio a la premiación e interpretó su último éxito “Don’t go yet”. Además, compartió un potente mensaje que dedicó a su tierra natal, Cuba.

“Pa’ mi gente que sufre pero ya no calla. Pa’ mi gente bella y mi tierra cubana. Mi pueblo pide libertad. No más doctrinas. Que ya no gritemos patria o muerte, sino, que gritemos patria y vida”, dijo la cantante para todos los participantes.

Camila Cabello es la primera hispana en ganar un disco de diamante

La cubana se ha convertido en la primera cantante de habla hispana nacida fuera de Estados Unidos en recibir el Disco de diamante de la Asociación de la Industria de Grabaciones de Estados Unidos (RIAA), reconocimiento otorgado a aquellos temas o álbumes que han logrado vender diez millones de copias.

La canción que la hizo acreedora de dicho título fue “Havana”, producción con la que logró un gran éxito en su carrera de solista luego de ser estrenada en el 2018. El disco de diamante fue entregado en el marco de la celebración del mes de la herencia hispana en Estados Unidos.

Camila Cabello presumió su logro con sus fanáticos a través de su cuenta de Instagram. Foto: composición LR/Camila Cabello/Instagram

“¡Me honra que el sencillo haya ganado un disco de diamante y espero que esto sirva para allanar el camino para muchos más artistas latinos!”, escribió Cabello en una publicación compartida en su cuenta oficial de Instagram.

Coldplay confirma a Camila Cabello como telonera para su concierto en Perú

La banda británica confirmó que nuestro país formará parte de su gira mundial Music of the spheres. El concierto se dará en septiembre del 2022. Otro detalle que aumentó la euforia de los amantes del pop fue el anuncio de Camila Cabello como telonera del evento.

“¡Prepárate! Coldplay vuelve a Perú como parte de su tour mundial Music of the spheres para presentarse el 20 de septiembre del 2022 en el Estadio Nacional junto a Camila Cabello. Venta de entradas en módulos de Teleticket y en teleticket.com.pe, preventa exclusiva para clientes Interbank: 13 y 14 de diciembre, y en venta general: 15 de diciembre. Pronto más información sobre precios de tickets”, señaló la productora de eventos Artes Perú.