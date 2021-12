Coldplay confirma a Camila Cabello como telonera para su concierto en Perú

¡Qué buena noticia! Los días de espera para saber si Coldplay tocará en Perú terminaron. La banda británica confirmó que nuestro país formará parte de su gira mundial Music of the spheres. El concierto se llevará a cabo en septiembre del 2022, pero eso no es todo, ya que también anunció que tendrá como telonera a la cantante de raíces cubanas Camila Cabello.

Coldplay se presentará en Lima. Foto: captura Instagram

“¡Prepárate! Coldplay vuelve a Perú como parte de su tour mundial Music of the spheres para presentarse el 20 de septiembre del 2022 en el Estadio Nacional junto a Camila Cabello. Venta de entradas en módulos de Teleticket y en teleticket.com.pe, preventa exclusiva para clientes Interbank: 13 y 14 de diciembre, y en venta general: 15 de diciembre. Pronto más información sobre precios de tickets”, señaló la productora de eventos Artes Perú.

Camila Cabello vendrá al Perú

Inicialmente su participación en Latinoamérica fue confirmado por el periodista brasileño José Norberto Flesch, ya que la artista también tiene programada una cita en el Festival Rock in Rio en septiembre del próximo año.

El haber incluido a esta destacada cantante aumenta las expectativas de lo que será el gran espectáculo, el cual seguramente registrará sold outs en las primeras horas de preventa para obtener las entradas.

Camila Cabello presumió su logro con sus fanáticos a través de su cuenta de Instagram. Foto: composición LR/Camila Cabello/Instagram

Camila Cabello es una de las cantantes más importantes en la actualidad por todo lo que representa. Por ello, en octubre del presente año, recibió un certificado de diamantes por la Recording Industry Association of America (RIAA), convirtiéndose en la primera cantante hispana en ser acreedora de este reconocimiento por su canción “Havana” .

Varios países latinos están dentro de la gira Music of the spheres

Coldplay visitará Perú, Colombia, Chile y Argentina. El anuncio de su visita a nuestro país se dio a través de una proyección en la Huaca Pucllana, ubicada en Miraflores. El concierto se llevará a cabo nuevamente en el Estadio Nacional, el próximo 20 de septiembre.

Coldplay regresa al Perú después de 5 años. Foto: Dante Piaggio/ El Comercio, Alessandro Currarino/ El Comercio.