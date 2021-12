Christian Domínguez confesó que le fueron infiel a los 14 años: “Quedé en llanto”

Durante el programa de América hoy, el cantante de cumbia Christian Domínguez dijo que cuando era adolescente le fueron infiel. Ante su confesión, sus compañeros del espacio matinal no dudaron en bromear con Domínguez y comentaron que ese hecho sería la razón por la que ha protagonizado episodios de infidelidad.

Christian Domínguez reveló uno de los episodios más tristes de su adolescencia

En un inicio, Christian Domínguez le contó a Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila que en su adolescencia fue víctima de una infidelidad. “Nos ha pasado (a todos), a mí me adornaron a los 14 años. Soy sincero, nunca más la vi, así que no me vengué, tranquilos”, comentó.

“He llorado, quedé en llanto y de ahí nunca más lloré. En ese tiempo, estaba el Messenger y yo llego a mi casa, la fui a buscar, y me dicen: ‘Está en el internet’. Fui corriendo, ya tenía sospechas, abrí la puerta y entré a la cabina, vi la pantalla y estaba que hablaba”, añadió.

El también actor señaló que no pudo evitar las lágrimas. “Empezó a cerrar, miré y toda la conversación estaba ahí. Malogré el teclado con todas mis lágrimas que caían. Lo único que hice fue irme, nunca más. Ahora soy más desconfiado, fueron cosas de adolescentes”, concluyó.

Christian Domínguez sobre Pamela Franco: “Nuestro amor no es de tres años, sino es para siempre”

El líder de la Gran Orquesta Internacional, Christian Domínguez, dio una entrevista a un medio local en la que respondió a quienes piensan que su relación con Pamela Franco durará tres años, como sucedió con sus anteriores parejas. “Con Pamela, nos vacilamos con esto. Muchos se rasgan las vestiduras por gusto. Solo decirles a todos que nuestro amor no tiene caducidad, no es de tres años, sino es para siempre”, contó a El Popular.