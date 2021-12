Andrea Luna planea tomar acciones legales contra Pietro Sibille

Hace algunos días, Pietro Sibille causó sorpresa al pronunciarse por primera vez sobre el ampay entre Andre Luna y Andrés Wiese. Luego del comentario del actor, la actriz peruana acusó a su expareja de maltrato físico y psicológico. En ese sentido, el programa de Amor y fuego le preguntó a Luna si tomará acciones legales contra Pietro. Ante ello, la modelo dio breves declaraciones y señaló que está en conversaciones con sus abogados.

¿Qué declaró Andrea Luna ante las cámaras de Amor y fuego?

Un reportero del programa de espectáculos Amor y fuego llegó a entrevistar a la actriz a su salida de una tienda en Miraflores. “¿Qué les dirías a las mujeres que fueron agredidas también por sus parejas?”, le pregunto. En seguida, la modelo respondió: “Tienen que denunciar y que no esperen estar en un cajón para recién hablar”, respondió.

Luego, el comunicador le preguntó a Luna si tenía pruebas de las agresiones que recibió por parte de Pietro y si las usará en un juicio. “Eso lo estoy viendo con mis abogados”, declaró.

Asimismo, Luna sostuvo que no podía brindar más declaraciones; sin embargo, se mostró agradecida con la prensa: “Felicidades por tu chamba, yo también soy periodista”.

Andrea Luna denuncia a Pietro Sibille: “Seguro está borracho y maltratando a alguien”

El 2 de diciembre, Andre Luna recurrió a su cuenta de Instagram para desmentir a su expareja, Pietro Sibille, quien dijo que la actriz le fue infiel con Andrés Wiese. Luna también mencionó que estuvo con él tanto tiempo por las contantes amenazas que recibía.

“Hola, chicos. Me desperté con la noticia de que Pietro Sibille (que seguro está borracho y maltratando a alguien) dijo que yo supuestamente le fui ‘infiel’. Estuve tratando de salir de esta relación tóxica por años en donde fui maltratada física y psicológicamente. Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde este señor me decía que si no seguía con él, se suicidaría”, explicó.