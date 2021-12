Yahaira Plasencia revela cómo Sergio George conoció su carrera musical: Se enteró por YouTube

En la cuarta gala de El artista del año del último sábado 4 de diciembre, Yahaira Plasencia se llevó los mejores comentarios del jurado tras enfrentarse a Gaby Zambrano. Tras su presentación, la salsera reveló cómo Sergio George la llegó a conocer y agradeció a Gisela Valcárcel por realizar este tipo programas porque es una oportunidad para la industria musical peruana.

“Sergio se enteró de mí por YouTube, no es que el Perú esté en el radar de Latinoamérica y diga: ‘Oye, en Perú, hay un montón de talento’. No saben que hay talento aquí, muy aparte de quien gane, me encanta que haya hecho esto (versus) Gisela, traer nuevos talentos” , expresó para Trome.

Por otro lado, la intérprete de “Y le dije no” manifestó sentirse nerviosa cada vez que le toca subir a un escenario, pero trata de dar lo mejor en cada presentación. “Relajarme un poco más, tengo que confiar más en mí, ando muy tensa, nerviosa y eso que tengo mucha experiencia en el escenario, pero me pongo nerviosa... Yo creo que acá todos queremos la copa, pero lo más importante del concurso es que estoy aprendiendo mucho más. Si gano, bien, y si no, me llevo lindas amistades y experiencias”, precisó.

PUEDES VER: Sergio George se burla en vivo de supuesta amistad entre Yahaira Plasencia y Karol G

Sergio George seguro de que la salsera ganará El artista del año

Durante el reality de talento, Gisela Valcárcel presentó un especial para Yahaira Plasencia en donde aparecía el productor musical. En la nota, Sergio George le deseó todo lo mejor a la salsera. “Ella tiene todo para ganar, depende de ella. Con Yahaira, debe creérsela ella. No puede tener miedo al fracaso. Es parte de la vida y le deseo lo mejor y creo que le va a ir muy bien”.

Yahaira Plasencia desconcertada con eliminación de Claudia Serpa

En la última edición de El artista del año, se tenía que conocer el resultado de los votos realizados del público, ya que Yahaira Plasencia, Claudia Serpa y César Vega eran los sentenciados del programa. Lamentablemente, la integrante de El reventonazo de la Chola tuvo que abandonar el programa de Gisela Valcárcel. Al conocer los resultados, la cantante de salsa no pudo ocultar su desconcierto y abrazó a su compañera.