Tom Holland y Zendaya tuvieron un percance al rodar una escena por su diferencia de estaturas

Zendaya y Tom Holland acapararon la atención de la prensa de espectáculos luego de que llegaron a presenciar la gala del Balón de Oro 2021, que se llevó a cabo en el Teatro de Chatelet, en París, lugar en donde Leo Messi se alzó con un séptimo galardón. Esta vez, una semana después, y a puertas de que se estrene el filme que ambos protagonizan, Spider-Man: no way-home, los actores contaron una divertida anécdota sobre una escena de acción de dicha película.

El dúo dinámico conformado por Peter Parker y Mary Jane Watson apareció en un programa de televisión inglés, y hablaron sobre la diferencia de estatura que hay entre ambos, pues la también cantante mide algunos centímetros más que Holland, lo cual causó una interrogante en el entrevistador Graham Northon, quien les consultó qué implicaba esto en relación al rodaje de algunas acrobacias que tuvieron que recrear en el set.

Zendaya y Tom explican cómo la diferencia de estaturas afectó una acrobacia de la película

Uno de esos trucos involucró al Spider-Man de Holland columpiándose en un puente y colocando suavemente a Mary Jane al aterrizar. Sin embargo, su diferencia de dos pulgadas complicó la acrobacia.

“Hay un truco en particular en el que Spider-Man tenía que subirnos a lo alto de un puente, y se supone que debía dejar cuidadosamente a Mary Jane y alejarse. Y, debido a nuestra diferencia de altura, yo aterrizo antes que él; mis pies tocan el suelo antes que él”, contó la actriz, quien mide 1.77, seis centímetros más que Tom Holland.

Tom Holland y Zendaya brindaron una entrevista previa al estreno del filme Spider-Man: no way home. Foto: captura The Graham Northon Show.

Holland intervino: ”Y yo soy el superhéroe. Se supone que debo lucir genial”, mientras Zendaya se reía. ”Y ella aterrizaba... y mis pies se balanceaban debajo de mí, luego ella me atrapaba”, agregó el actor de 25 años.

Acto seguido, en lugar de solo explicar, los dos decidieron realizar una presentación visual para la audiencia con la pierna de Holland balanceándose hacia arriba y las manos de Zendaya sosteniéndola.

Tom Holland y Zendaya recrearon la escena con la que tuvieron complicaciones de rodar en el set de The Graham Northon Show. Foto: captura The Graham Northon Show.

La película de Spider-Man: no way home tendrá un preestreno el próximo miércoles 15 de diciembre en nuestro país. Sin embargo, son pocas las salas de cine peruanas que contarán con esta fecha especial. La preventa inició el 29 de noviembre a la medianoche, y a la fecha, todas las entradas para dicha fecha están agotadas.

Hasta el momento no se han confirmado de manera oficial las participaciones de Andrew Garfield y Tobey Maguire, no obstante, los fans esperan que la posibilidad de un Spider-Verse pueda presentarse y están contando los días para poder ver a Tom Holland, nuevamente, en la pantalla grande.

Tom Holland habla de su supuesta relación con Zendaya: “Lo contaremos cuando estemos preparados”

En los últimos meses, la pareja de actores ha venido siendo vinculada sentimentalmente por sus admiradores. Pese a que ni Tom Holland ni Zendaya han desmentido o confirmado dicho romance, millones de fanáticos desean de que el amor entre sus personajes favoritos traspase las pantallas.

En ese sentido, el actor de 25 años opinó al respecto y consideró oportuno el hablar con el público sobre el cariño que ambos comparten.

“No creo que se trate de no estar preparados, es que no queríamos hacerlo. No es algo sobre lo que pueda hablar sin ella. La respeto demasiado. No es mi historia, es nuestra historia y ya contaremos lo que sea cuando estemos preparados para hacerlo juntos ”, señaló Holland.