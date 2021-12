Thalía celebró 21 años de casada con Tommy Mottola

Thalía celebró junto a su esposo Tommy Mottola 21 años de casados el pasado 3 de diciembre. La cantante compartió en sus redes sociales una publicación en donde recordó aquel día que contrajo nupcias con el padre de sus hijos en la ciudad de Nueva York. Además, la protagonista de María la del barrio agradeció al productor musical por ser su compañero de vida.

“Diciembre del año 2000 en una helada noche de Manhattan. A 10 bajo cero caminaba hacia ti, mi amor, Tommy Mottola. A encontrarme contigo en el altar de la catedral de San Patricio” , escribió la actriz en su cuenta oficial de Instagram.

En el mismo post, la empresaria manifestó su amor por el productor discográfico. “Enamorados, confiando en nuestro amor desde ese día hasta hoy, 21 años después. Gracias por ser mi compañero de vida, por amarme tanto y tal cual soy, acelerada, impulsiva, romántica, soñadora, alocada y apasionada por la vida. ¡Te amo, mi amor! Por muchos años más de amor, de complicidad, de compañerismo, de sueños en común a tu lado. ¡Te amo! Feliz aniversario de bodas”.

Thalía celebró un aniversario más de boda junto al padre de sus hijos. Foto: Thalía/Instagram.

Tommy Mottola festejó 21 años de matrimonio junto a Thalía. Foto: Tommy Mottola/Instagram.

Tommy Mottola dedica tierno mensaje a la actriz

Tras la publicación de la mexicana, Tommy Mottola no se quedó atrás y le dedicó emotivas palabras a la madre de sus hijos. “¡Feliz aniversario, Thalía! No hay nada en mi vida que me haya hecho más feliz, gozoso y completo que las fotos de este día. Y... ¡Tengo la suerte de despertar con tu hermosa luz y el amor que me ha regalado! Te amo mucho, por siempre, mi bebé, mi cielo, mi amor”.

Thalía sorprende al rememorar su personaje María Mercedes

En un video compartido en Instagram, la actriz decidió revivir a su emblemático personaje María Mercedes. En el pequeño clip se puede ver a la empresaria limpiando un vehículo mientras goza el tema de “Baila así”, en el cual dejó como leyenda: “Y se me sale la Meche. Mi familia nunca sabe lo que mamá hará. Siempre hay sorpresas conmigo”.