‘Robotín’ y ‘Robotina’ terminaron: historia de amor, cómo se conocieron y todo sobre su romance

Se acabó el amor. El artista Alan Castillo, mejor conocido como ‘Robotín’, irrumpió las redes sociales el día de hoy, 5 de diciembre, al dar a conocer el fin de su relación con la joven Karelys Molina quien llegó al Perú hace más de cinco años desde Venezuela y adoptó el personaje de ‘Robotina’ para comenzar a trabajar como comediante ambulante por las calles de Lima.

Ambos mantienen la pasión por el arte de hacer reír a las personas y es por eso que lograron hacer click, y en el mes de Julio de este año oficializaron su relación. Empezaron a trabajar juntos, asistiendo a diversos programas de espectáculos, grabando videos para TikTok, realizando shows en el circo, trabajando en las calles; y de esta forma lograron ganarse el corazón de los peruanos. Conoce cómo se inició esta historia de amor.

Se terminó la historia de amor entre Robotin y Robotina, el cómico ambulante oficializó la ruptura en sus redes sociales. Foto: Robotina Perú/Instagram.

El corazón metálico de ‘Robotín’ estaba roto hasta que llegó ‘Robotina’

Kareliz Molina Aguilera ya conocía el Perú desde los 12 años, sin embargo fue hace más de cinco años que decidió mudarse para residir junto a su mamá y su hermana menor en la ciudad de Chimbote, pues su padre es peruano.

La joven de 23 años, que nació en Isla Margarita, comentó en una entrevista para Mujeres al mando, que ella realmente conoció este arte cuando llegó al país. “Acá fue donde yo conocí el arte callejero sobre todo, poco a poco fui aprendiendo y ahora me convertí en ‘Robotina’. Soy venezolana de nacimiento pero soy peruana de corazón”, dijo sonriente.

Sin embargo, su carrera como artista dio un vuelco de 180 grados cuando conoció en febrero de este año en un canal televisivo al artista Alan Castillo, quien ya cuenta con una gran trayectoria en el mundo del entretenimiento gracias a su personaje ‘Robotín’. Ambos hicieron click desde el primer momento, aunque prefirieron esperar pues acababan de finalizar otra relación.

Como se recuerda, en el mes de febrero Alan Castillo descubrió en el programa Andrea que él no era el padre biológico del último niño que nació cuando mantenía una relación con Yazmín Rojas.

Robotin y Robotina oficializaron su relación en julio

Antes de contar públicamente que estaban juntos, ‘Robotín’ y ‘Robotina’ ya convivían como compañeros de piso, y trabajaban en diferentes proyectos como en el circo que ambos lograron sacar adelante en Julio, y que además fue la primera experiencia de Kareliz en el mundo circense. “Estoy viviendo mi sueño”, comentó en un reportaje para el magazine de Latina.

Se podía apreciar la conexión que tenían en sus diversos shows y videos; ella su mejor amiga. “Yo intenté apoyarlo en todo lo que le pasó, estar ahí en todos los momentos”, dijo para Magaly TV.

Pero lo que realmente flechó al artista callejero fue ver lo independiente y guerrera que es ‘Robotina’ cuando trabajaba en las calles de Lima.

“Teníamos el mismo arte. Me gustaba mucho cuando la veía en el semáforo y a mi me gustan esas mujeres que no dependen de nada , si te falta platita te vas a un semáforo demuestras tu arte y ya está. Una mujer guerrera que no dependa de nadie. Me gustaba la forma en que no tenía vergüenza”, le dijo a Magaly Medina.

Se lograron ganar el corazón del público, pero lamentablemente la historia de amor llegó a su fin cuando el mismo ‘Robotín’ escribió en su página oficial de Facebook el siguiente mensaje: “Hago público el fin de mi relación con ‘Robotina’. Se acabó y punto. A seguir adelante”. Hasta el momento no se sabe si seguirán trabajando juntos, ya que hace tan solo unos días se preparaban para dar un show en Amor y fuego.