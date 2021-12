Melissa Paredes comparte tierna sesión fotográfica de Navidad junto a su hija, con reflexivo mensaje

Parece ser que Melissa Paredes quiere alejarse de los problemas en los que se ha visto envuelta con su expareja y padre de su menor hija, Rodrigo Cuba, tras ser ampayada con el bailarín Anthony Aranda. Pues ahora, desde que se mudó a su nueva residencia con la niña de 4 años, la exconductora de América hoy pasa más tiempo con ella y dedica sus tiempos libres a hacer actividades dinámicas en su compañía.

En esa línea, y a propósito de iniciar el mes de diciembre, la modelo no dudó en hacerse una tierna sesión fotográfica con temática de Nochebuena junto a su pequeña, demostrando el espíritu navideño que ambas poseen.

Melissa comparte parte de lo que fue su sesión navideña

Por medio de su cuenta de Instagram, la ex presentadora de televisión compartió material audiovisual del proceso fotográfico en el que participó junto a Mía.

De igual manera, Melissa Paredes no pudo dejar pasar la oportunidad de expresar un reflexivo mensaje en la descripción de su corto clip.

“ Una familia de dos también es perfecta! No dejes que la sociedad te haga pensar lo contrario. En esta vida vinimos a ser felices, no a cumplir las expectativas de alguien ”, escribió la ex participante de Reinas del show.

Asimismo, se animó a compartir más videos cortos de su sesión en sus estados de Instagram. La modelo aparecía ante un fondo con luces que emitían una dorada tonalidad y un gran árbol con esferas doradas y decorativos plateados.

Cabe recordar que Melissa Paredes y el futbolista Rodrigo Cuba llegaron a un acuerdo de conciliación, respecto a su divorcio, tenencia y gastos de su descendiente, además de la división de bienes.

Magaly critica a Rodrigo Cuba por intentar vender pulsera que le dio Melissa Paredes

No se quedó callada. La periodista de espectáculos evidenció su molestia por las actitudes que ha mostrado Rodrigo Cuba tras firmar su divorcio con Melissa Paredes. En esta ocasión, el futbolista fue captado al interior de una joyería en Miraflores intentando vender una pulsera que fue obsequio de su exesposa.