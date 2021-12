Mariah Carey le pidió un singular regalo a Santa Claus esta Navidad

Una de las primeras cosas que se vienen a nuestra mente cuando llega diciembre probablemente sea la canción “All I want for Christmas is you” de Mariah Carey, pues su tema estrenado originalmente en 2009 se ha vuelto un símbolo de la Navidad desde hace muchos años.

La multiganadora del Grammy conversó con Zona Pop CNN sobre su especial navideño Mariah’s Christmas: the magic continues, donde harán gala grandes artistas como Ariana Grande, Kirk Franklin y Khalid. Sin embargo, el entrevistador también aprovechó el momento para preguntarle qué significa para ella la Navidad, qué regalo le pediría a Santa, entre otras peculiares consultas.

“La Navidad es muy especial para mí porque crecí deseando tener una hermosa Navidad, sin drama. Entonces, cuando pude crear mi propio entorno para las festividades, nos aseguramos de que, si vas a estar aquí, nos vamos a divertir”, expresó Mariah. Asimismo, precisó que el regalo que le pediría a Santa en estas fechas es pasar “un momento hermoso, pacífico y amoroso” junto con la familia.

Por otro lado, comentó que es consciente del hecho de que los niños ya no suelen crecer creyendo en Santa Claus; sin embargo, no es el caso para los hijos del ícono de Hollywood. “Conocemos a Santa. Por eso lo vemos todos los años. Así que verán algunas fotos especiales de Santa Claus y yo en los renos y los niños este año”, expresó a CNN en español.

“All i want for Christmas is you” encabeza el ranking Billboard Holiday 100

El tema de la cantante norteamericana se convierte en tendencia anualmente al ser considerado un himno navideño, y es uno de los favoritos en esta época de fiestas en las plataformas de streaming.

Este año, la canción de Mariah Carey encabezó la cuenta de los ranking de Billboard durante 31 semanas consecutivas, desde el inicio de la temporada navideña del 2015.

Mariah Carey estrenó un menú especial junto con Mc Donald’s para esta Navidad

La cantante americana se asoció con el gigante de comida rápida para crear “Mariah”, el cual consiste en que los usuarios podrán recibir gratuitamente algunas de las comidas favoritas de la cantante por 12 días.

“Algunos de mis recuerdos favoritos con mis hijos son nuestros viajes familiares a McDonald’s y, por supuesto, cada uno de nosotros tiene su pedido. El mío es la hamburguesa con queso y la obtengo con pepinillos extra. Unir algunas de nuestras comidas favoritas de McDonald’s con mi temporada favorita de todos los tiempos es un deseo navideño hecho realidad”, expresó en un comunicado de prensa.