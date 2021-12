Lourdes Sacín sobre Andrea Luna: Siempre la vi súper fuerte y empoderada

Lourdes Sacín comentó sobre el reciente escándalo protagonizado por Andrea Luna y Pietro Sibille, luego de que el actor publicara en Instagram un mensaje donde acusa a su expareja de haberle sido infiel con Andrés Wiese. Tras ello, la modelo reveló que fue víctima de maltrato físico y psicológico. Por esta razón, la periodista se solidarizó con la empresaria y recordó que siempre la vio como una mujer fuerte.

“A Andrea Luna siempre la vi como una chica súper fuerte, súper empoderada, que no se dejaba tirar al piso por nadie . Al menos eso es lo que siempre daba a aparentar. En realidad, me sorprendió lo que ha dicho”, expresó en entrevista para El Popular.

Además, la comunicadora recalcó que la modelo tiene todo su apoyo por haber demostrado su fortaleza y denunciar en redes sociales lo que estaba viviendo con el intérprete de Misterio. “Igual le doy todo mi apoyo, porque a veces esa fortaleza que muestra puede ser parte de la fachada de una persona que está pasando por maltrato , y no quiere demostrarlo a las demás personas”.

Dalia Duran aconseja a actriz tomar acciones legales contra Pietro Sibille

La modelo Dalia Duran detalló que si la Andrea Luna cuenta con las pruebas suficientes puede tomar acciones legales contra Sibille. “Si tiene pruebas, claro que sí. Recordemos que aquí las leyes no son drásticas y, si no llevas las pruebas suficientes, no te hacen caso. Toda denuncia tiene que estar bien sustentada para poder tener justicia y que se frene la violencia”.

Dalia Durán recordó con Andrea Luna lo que vivió con John Kelvisn. Foto: Instagram/Dalia Durán/Andrea Luna

Andrea Luna recibe apoyo de Natalia Salas

Tras el extenso mensaje de Andrea Luna en respuesta a las acusaciones de Pietro Sibille, Natalia Salas no tardó en solidarizarse con su colega y dejó entrever haber sido testigo de los maltratos que sufría la actriz de parte de su expareja. “Te abrazo, cholita. Te felicito por tu valentía. ¡Por fin! Te conozco, he estado contigo. He estado ahí... te quiero mucho, Andrea Luna”, escribió.