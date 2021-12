Lourdes Sacín respalda a María Pía Copello y su hija: “No hay nada de malo”

En las últimas semanas, la influencer María Pía Copello fue víctima de las críticas de muchos de sus detractores, quienes aseguran que su hija no debería participar de su trabajo ni aparecer en sus redes sociales como se muestra.

Hace unos días, la cantante presentó el video oficial de su último sencillo, llamado “Bailando sola”, y se presentó en el programa de Magaly TV, la firme para promocionarlo. Aprovechó las cámaras para llevar a su última hija, para que contara de primera mano que a ella misma le gusta participar en los proyectos de su madre.

Ante tales comentarios, la periodista Lourdes Sacín salió a defenderla, y lo hizo a través de un comentario en Facebook, en donde apeló a toda la raíz artística que tiene la pequeña por parte de la familia de su mamá. En ese sentido, aseveró: “No sé por qué criticar algo así. Existen niños artistas, cantantes, actores. La mayoría de los que hoy triunfan en Perú, en el extranjero e incluso en Hollywood empezaron de niños, y es lindo cuando buscas sus videos de cuando empezaron de pequeños. Ella viene ya de una familia donde empezaron desde jóvenes en ese mundo. Su tía Ana Carina ya estaba en nubeluz a esa edad, y así desde pequeños van ganando experiencia”.

Además, Lourdes Sacín añadió: “Si a ella le gusta y sus papás la apoyan no hay nada de malo. Imagínense; si no, no existirían películas con niños, ni cantantes niños. Eso que digan que no exponga a su hija es una tontera; eso es hacerla participar de algo que le gusta y que no tiene nada de malo. Si la pusiera en videos para adultos o algo negativo que afectara su integridad sería otra cosa. Cada uno decide junto con sus hijos eso. Si a la niña le gusta, está bien, porque nadie la obliga”.

Lourdes Sacín se muestra feliz por volver a ejercer su carrera

La periodista Lourdes Sacín contó, a través de sus redes sociales, que su nuevo trabajo será ser corresponsal de un medio de comunicación canadiense.

Como se sabe, la comunicadora regresa al mundo del periodista muchos años después de que se retirara por involucrarse sentimentalmente con su expareja. Sus seguidores supieron la noticia cuando posteó un video. “Quería mostrarles lo que me ha llegado de Canadá. Yo ya les había contado que ahora estoy con Juz radio, el cual es un medio nuevo de Canadá-Toronto, y ya me llegó mi casaca y los artículos de prensa″, relató.