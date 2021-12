Génesis Tapia sobre su matrimonio: “A los pocos días nos íbamos a divorciar”

La futura abogada Génesis Tapia y su esposo Kike Márquez están a puertas de cumplir cinco años de casados y revelaron que, al momento que iniciaron su matrimonio, no tenían esperanzas de que este funcionara.

El diario Trome les realizó una entrevista a los esposos y ambos fueron contando las épocas más duras de toda su relación. Sobre el tema, Génesis expresó: “Yo venía de haber terminado varias relaciones, no soportaba nada, él era muy orgulloso y salía corriendo de los problemas. Éramos dinamita pura”. Su pareja aseveró que “con el tiempo hemos madurado y vemos la vida de otra manera con la ayuda de Dios”.

Génesis Tapia también se pronunció sobre los problemas económicos que tuvieron que atravesar: “Cuando conocí a Kike, no tenía absolutamente nada. Pasamos momentos muy duros, hemos hecho polladas para salvarle la vida a nuestra hija cuando estuvo en cuidados intensivos y vendí mis joyas de oro para poder comer, pero el consolidarnos ha sacado la mejor versión de cada uno. Estudié Derecho a partir de mi matrimonio y él se repotenció. Ahora es un agente intermediario de futbolistas”.

Finalmente, la modelo indicó sobre su matrimonio: “Ninguna relación es perfecta. Cuando tenemos discrepancias buscamos a nuestras guías espirituales. Mi matrimonio iba a durar un mes, porque a los pocos días nos íbamos a divorciar, pero llegamos a los pies de Dios y nos fortalecimos”.

Génesis Tapia defiende a Dorita Orbegoso por agresión

La modelo Génesis Tapia defendió a Dorita Orbegoso luego de que denunciara a su expareja por maltrato físico y psicológico.

En ese sentido, mencionó: “Aplaudo su valentía para denunciar y buscar justicia. Su fortaleza va a ser su pequeño hijito. Sé lo mucho que ella ha querido ser madre y formar su familia, pero, tal como le escribí, la familia no se hace con un hombre al lado, sino al lado de tus hijos y sobre todo teniendo tu paz”.

Génesis Tapia asegura que no perdonaría una infidelidad

Tras revelarse el ampay de Melissa Paredes y su bailarín Anthony Aranda, varias personalidades aseguraron que no permitirían una infidelidad estando en los zapatos de Rodrigo Cuba, exesposo de la exconductora de América hoy.

Génesis Tapia, al ser consultada sobre el tema, aseveró: “En mi caso, mi esposo la tiene súper clara, sabe que el día que me falle, el matrimonio se acaba. No lo perdonaría, si hay otra persona que me lo diga por el bien de nuestros hijos”.