El artista del año: Sergio George cree que Yahaira Plasencia ganará el reality de Gisela Valcárcel

En la más reciente edición de El artista del año del sábado 4 de diciembre, Yahaira Plasencia se salvó de ser eliminada tras superar en votos del público a César Vega y Claudia Serpa. De esta manera, la salsera se viene perfilando como una de las favoritas para llegar a la final del reality de Gisela Valcárcel.

Antes de saber los resultados, el programa lanzó un breve especial de la intérprete de “Y le dije no” sobre su paso por la pista de baile. Durante la nota, apareció Sergio George, el amigo y productor musical de la joven artista, quien señaló que ve en ella a una futura ganadora de El artista del año.

“Es una pionera en todo lo que hace. Ella tiene mucha disciplina . Ella tiene todas las herramientas, persistencia y resistencia”, dijo el estadounidense.

“Ella tiene todo para ganar, depende de ella . Con Yahaira, debe creérsela ella. No puede tener miedo al fracaso. Es parte de la vida y le deseo lo mejor y creo que le va a ir muy bien”, añadió.

Yahaira Plasencia agradece elogios de Sergio George

Evidentemente emocionada por las palabras de Sergio George, Yahaira Plasencia agradeció la confianza y el apoyo incondicional del productor musical en momentos complicados.

“Sergio entró a una parte tan importante de mi vida, no solo en lo musical, me ayudó muchísimo entender esto como un negocio . Él sabe todo lo que he pasado, los errores que he cometido. Y siempre ha tenido palabras de motivación. Sabe que he tropezado más que nunca, pero he madurado, por eso quiero agradecerle a él, a Danilo y a mi familia. Agradecerle por no soltarme. Esta industria es complicada”, comentó.

Yahaira Plasencia pide ayuda a Daniela Darcourt

Antes de saber los resultados de la última gala de El artista del año, Yahaira Plasencia pidió a Daniela Darcourt que la apoyara para salir de sentencia.

“Dani, apóyame, pe, ja, ja, ja. No sé, vamos a ver a quién llamo (…) (Sería) lindo (estar con Daniela). Una vez nos juntamos en Esto es guerra. ¿Por qué no? Pero aún no sé qué me pedirán hacer”, dijo para América espectáculos.