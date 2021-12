Exmiembro de RBD Dulce María celebró primer año de su hija María Paula con exclusiva fiesta

La recordada actriz Dulce María, quien interpretó a Roberta en la serie juvenil RBD, celebró este 4 de diciembre el primer cumpleaños de su hija María Paula y mostró todos los detalles en su cuenta oficial de Instagram.

La exclusiva celebración estuvo llena de globos con tonalidades pasteles y una torta de cumpleaños de ensueño, la cual estaba inspirada en un carrusel de feria. Uno de los momentos que más conmovió a sus seguidores fue aquel en el que la pequeña estaba degustando su torta con las manos.

“Feliz primer cumpleaños número uno a nuestra Lunita. Qué hermoso verte crecer y compartir contigo tan bonitas sonrisas”, escribió en el post que rápidamente se llenó de todo tipo de halagos y muestras de cariño hacia la familia. ”¡Qué amor, que Dios los bendiga cada vez más” y “La amo tanto a nuestra Robertita”, fueron algunos de los comentarios de los fans.

Dulce María revela estar enamorada de ser madre

Hace una semana, la actriz y cantante compartió una publicación donde se mostraba agradecida por haberse convertido en mamá y dejó evidenciado cómo se desvive por su pequeña Lunita, como le dice de cariño a su hija, quien nació el 3 de diciembre pasado.

“Hace un año me convertí en mamá… en tu mamá, mi Lunita, mi guerrera, mi estrella, mi regalote de Dios, mi sueño hecho realidad. Hace un año te vi por primera vez, pude abrazarte, besarte, sentirte y mirarte”, dijo al comienzo.

Dulce María no puede más con la alegría de haberse convertido en madre. Foto: Dulce María/Instagram.

También mencionó que desde el primer momento en que supo que sería mamá muchos aspectos cambiaron en su vida. “Tan indefensa y tan fuerte a la vez, tan valiente, y sobre todo con el inmenso amor y agradecimiento y honor de que me hayas escogido como madre; desde ese día estaba dispuesta a dar la vida por ti, y así será siempre”, prosiguió.

Reaccionó a la nueva versión de Rebelde

El 20 de octubre se lanzó oficialmente el primer videoclip oficial de “Rebelde”, estrenado en YouTube, y que sería el tema central de la nueva versión que Netflix lanzaría a partir del 5 de enero del 2022.

Frente a esta noticia, Dulce María, quien fue parte del elenco original de la serie juvenil con el papel de Roberta Alejandra Pardo Rey, no se mostró ajena y exhibió su reacción en su cuenta oficial de Instagram. “Me dio como nostalgia porque obviamente es una canción que está impregnada en mi ADN; o sea, ‘Rebelde’ la canto hasta dormida, pero como que verlo así me dio nostalgia y a la vez me dio emoción que siga vivo, que siga vigente y que sigan haciéndolo, porque realmente es también como un homenaje para nosotros”, comentó.