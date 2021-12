Dalia Durán respaldó a Andrea Luna y aconsejó que acuda a la justicia

La modelo Dalia Durán aprovechó una conversación que tuvo con los medios de comunicación para mostrar su apoyo y consideración con la comunicadora Andrea Luna, quien días atrás confesó que vivió una relación tormentosa con el actor Pietro Sibille, en la que la chantajeó emocionalmente.

Esta acusación se dio después que Sibille haga una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde acusó a su ex pareja de serle infiel con su compañero Andrés Wiese, mientras ellos mantenían una relación, de acuerdo a su versión.

La presentadora de Porque hoy es sábado con Andrés, Dalia Durán, fue consultada por el tema y las acciones legales que debió tomar. Por ello, aseveró: “Si tiene pruebas, claro que sí. Recordemos que aquí las leyes no son drásticas y, si no llevas las pruebas suficientes, no te hacen caso. Toda denuncia tiene que estar bien sustentada para poder tener justicia y que se frene la violencia”.

Finalmente, habló sobre la solución para superar esos traumas, y aconsejó: “Totalmente, las terapias ayudan muchísimo, siempre que la persona acepte que está mal, que sea consciente de los problemas que tiene y que provocan a otras personas. Vivimos hoy en un país donde todos están a la defensiva y creo que hay más personas agresivas, la pandemia ha influido muchísimo”.

Dalia Durán fue agredida por John Kelvin

Hace unos meses, la cubana Dalia Durán fue agredida por el cantante John Kelvin, con quien mantuvo matrimonio durante 12 años.

La presentadora indicó no soportar más los abusos y denunció a su agresor. Al momento, Kelvin se encuentra en la cárcel cumpliendo condena por el delito que cometió.

Dalia Durán alista su debut en la música

La coconductora del programa Porque hoy es sábado con Andrés, Dalia Durán, anunció su nueva incursión en el mundo musical al lado del productor musical David Ricardo Vásquez.

En ese sentido, indicó: “Ya estoy terminando mi nuevo tema, está quedando bellísimo (...) Le estoy poniendo mucho empeño a este proyecto”.