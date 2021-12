Camilo Sesto: hijo del cantante se encuentra internado en cuidados intensivos

El 24 de noviembre, medios españoles reportaron que Camilo Blanes se encontraba delicado de salud. El hijo del fallecido cantante Camilo Sesto fue hospitalizado. El también músico de 38 años lleva 10 días en el área cuidados intensivos del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, España.

“Se encuentra bastante mal y el pronóstico por el momento es reservado” , informó el reportero español Kike Calleja durante su programa Sálvame de la cadena Telecinco. ‘Camilín’ padece de una supuesta neumonía y tendría problemas respiratorios.

Camilo Blanes no ha logrado superar la muerte de su padre. Hace poco más de dos años, Camilo Sesto falleció en Madrid debido a un fallo renal. Conocidos y allegados de Blanes hablan de una supuesta adicción, que han llevado al joven a estados nada agradables que han sido registrados por la prensa.

Madre de Camilo Blanes habría sido desalojada del hospital

Lourdes Ornelas, madre del también cantante, no ha querido dar muchos detalles sobre el estado de salud de su hijo. Ella contó a la prensa que Camilo sufrió de una infección pulmonar.

El 29 de noviembre, se reportó que Ornelas tuvo que ser retirada del hospital. Según informó el periodista Jorge Moreno a Telecinco, la madrea de Camilo Blanes protagonizó un altercado con los profesionales de la salud. Ella increpó al personal del hospital por la gorra de lana con la cual ingresó su hijo, indumentaria que habría desaparecido.

“Montó en cólera un espectáculo. Se le llamó la atención y se le invita a abandonar el hospital”, dijo el reportero.

Instalan nuevo sistema de seguridad en la casa de Camilo Sesto

Ornelas declaró al diario La Razón que su hijo se dirigió al hospital tras sufrir un accidente en bicicleta, pero que ingresó con una neumonía. Además, desmintió el altercado en el hospital, y precisó que visita a su hijo todos los días junto con su pareja, María.

“Sin la ayuda de María, no habría podido. Estamos juntas en las visitas, que son diarias, y ella me acompaña muchísimo el resto del día. Si algún día no puedo estar por cualquier motivo, como ayer, que instalaron un nuevo sistema de seguridad en casa de Camilo , sé que puedo contar con ella,” declaró Lourdes Ornelas.

Camilo Blanes y su madre. Foto: GTRES