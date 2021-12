Así se baila por Telemundo GRAN FINAL EN VIVO: cómo votar por tu participante preferido

El programa de talentos y de danza Así se baila, producido por la cadena estadounidense Telemundo, llega a su fin. Hay cuatro parejas que van a luchar por el codiciado premio mayor y para ello tendrán que hacer bailes coordinados y acrobacias nunca antes vistas por el público televidente. En este contexto, se supo que la pareja conformada por Samadhi y Adriano Zendejas le dedicarán a su abuela los bailes que den en el show.

Mientras tanto, el participante Gregorio Pernia ha declarado que si gana, junto con su hija Luna, estarán dispuestos a donar parte del premio. “Hay un premio gordo y ya le dije a Luna que, si teníamos la oportunidad de ganar, lógicamente había que donar una parte del premio para que Dios nos siga bendiciendo con cosas bonitas”, declaró.

¿Cómo llega a la final Así se baila?

Estos son los finalistas de Así se baila. Foto: Telemundo

Polo y Valeria se despidieron de Así se baila con mix de Juan Gabriel, mientras que Adamari López y Toni Costa sorprendieron al danzar junto con su hija Alaïa. Lorenzo y Jessica se lanzaron al escenario con una quebradita. Con el tema “Soy un hombre divertido”, Gregorio y Luna convencieron al público. Por su parte, Adrián y Sandra mostraron sus pasos con el tema “Guayando”.

¿Quiénes son los finalistas en Así se baila?

Las parejas que han pasado a la gran final de Así se baila son las siguientes:

Zamadhi y Adriano Zendejas

Lorenzo Méndez y Jéssica Díaz

Adrián di Monte y Sandra Itzel

Gregorio y Luna Pernía.

¿Cómo votar en Así se baila?

Así se baila es un reality de danza. Foto: Telemundo

Si quieres votar por tu pareja favorita, a continuación te contamos cómo hacerlo:

Ingresa al siguiente enlace: www.telemundo.com/shows/asi-se-baila

al siguiente enlace: Haz clic en el banner que dice: ¡Vota aquí por la pareja ganadora de Así se baila!

en el banner que dice: ¡Vota aquí por la pareja ganadora de Así se baila! Elige la foto de la pareja a la que quieres apoyar.

Asimismo, no olvides que la votación es únicamente para los ciudadanos que residan en Estados Unidos. Si te encuentras en otro territorio, no podrás emitir tu voto. Si lo intentas, aparecerá este mensaje: “Lo sentimos. La votación de Así se baila no está disponible en su área”.

Así se baila: horario

A partir de las 9.00 p. m. (hora de Perú y México) se transmite EN VIVO Así se baila. Conoce a qué hora puedes ver la competencia de baile dependiendo de tu país de residencia.

Chile: 10.00 p. m.

Perú: 9.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Estados Unidos: 9.00 p. m.

¿En qué canal pasan Así se baila?

En el reality show de baile mostraron el trofeo que recibirá el ganador de la competencia. Foto: captura/Así se baila

El programa de competencias Así se baila se transmite EN VIVO por el canal Telemundo. Otra opción para ver el reality show es a través de la plataforma de streaming de NBC.

¿Cómo ver Telemundo EN VIVO?

Aquellas personas que deseen ver el contenido original de Telemundo desde cualquier país podrán hacerlo a través de su sitio web oficial Telemundo Now.

¿Dónde ver la final de Así se baila EN VIVO ONLINE GRATIS?

De igual manera, recuerda que puedes seguir la transmisión en vivo mediante La República Espectáculos.