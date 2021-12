‘Robotina’ tras finalizar su relación con el popular ‘Robotín’: Agradecida por todo lo aprendido

¿Qué pasó? El popular animador Alan Castillo, mejor conocido en el mundo artístico como ‘Robotín’, anunció este 5 de diciembre en su cuenta de Facebook que se separó de ‘Robotina’, la animadora venezolana de 23 años Karelys Molina, con quien realizó varios proyectos en el mundo del entretenimiento al haber logrado una gran conexión. “Hago público el fin de mi relación con ‘Robotina’. Se acabó y punto. A seguir adelante”, escribió el artista.

Momentos más tarde, Castillo agregó otro mensaje donde dejó en claro quiénes son las personas que le importan en su vida. “Las únicas mujeres que quiero en mi vida son mis hijas y mi madre. No deseo más”. Y enfatizó que estas declaraciones no eran un “show”.

'Robotín' terminó con 'Robotina'. Foto: captura/Facebook.

Este repentino hecho desconcertó a sus miles de seguidores, quienes ya les habían cogido cariño, pues hace tan solo unos días ‘Robotina’ comentó en sus redes que ambos estaban preparando un show para el programa Amor y fuego.

Robotín finalizó su relación con Robotina aunque días antes anunciaron que realizarían un show para Amor y fuego. Foto: Robotina/Instagram.

¿Cuál fue la reacción de 'Robotina'?

“Y pensar que antes moría de miedo cuando tenía que hablar en público. Estoy muy agradecida de todo lo que estoy aprendiendo y por las personas que he conocido”, escribió en sus redes sociales la joven venezolana, quien llegó al país hace cinco años.

'Robotina' agradeció a Alan Castillo por ayudarla a crecer en el rubro artístico. Foto: 'Robotina'/Instagram.

Con este mensaje, la joven agradeció a Castillo por haberla ayudado a crecer en el rubro artístico, al haberla incluido en su trabajo, con el cual ella logró ganarse el cariño del público por sus diversas presentaciones y los videos que publicaban en sus cuentas de TikTok.

Como se recuerda, la pareja comenzó su relación cuando Alan Castillo se encontraba en un momento muy difícil de su vida, luego de enterarse en el programa Andrea que él no era el padre biológico de una de sus menores hijas.

“Tú sabes lo que he vivido, 'Robotina'… Has llegado en un momento muy complicado y has hecho mis días muy bonitos, has cambiado todo de la noche a la mañana”, le comentó Alan a Karelys durante una entrevista en Magaly TV.

“Has llegado en el momento preciso de mi vida. No sé si hubiera podido solo y cada vez que estoy contigo siento maripositas, en nuestra convivencia. Los detallitos día a día quisiera que fueran para siempre, y prometo yo también hacer de tus días muy felices”, prosiguió.

'Robotín' reveló que le “costó mucho conquistarla”

Antes de volverse una de las parejas más queridas en el rubro de artistas ambulantes, Karelys Molina y Alan Castillo decidieron convertirse en roomies (compañeros de piso) en mayo de este año.

Ambos habían terminado una relación y 'Robotina' reveló que no esperaba iniciar otra tan pronto. “Al principio yo no buscaba una relación. Yo intenté apoyarlo en todo lo que le pasó, estar ahí en todos los momentos”, dijo para Magaly TV.

Asimismo, la periodista de espectáculos le preguntó a ‘Robotín’ cómo entonces logró ganarse su corazón. “Me costó mucho poder conquistarla, como más de un mes. Iba enamorándola, dándole detalles, y así poder conocerla mejor. Sentía que tenía derecho de enamorarme y ser feliz”, expresó.