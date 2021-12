Adele revela quién es la celebridad a la que le encantaría conocer

La superestrella musical Adele, quien lanzó hace algunas semanas su nuevo álbum 30, y ya ha logrado vender más de 500.000 copias en Estados Unidos, rompiendo un récord en lo que va de trayectoria artística, tuvo una sesión de maquillaje con una de las vloggers de belleza más reconocidas en el mundo, Nikkie de Jager, en su canal de YouTube NikkieTutorials.

Durante dicha sesión, titulada “Power of Make up”, la artista británica sorprendió con reveladora noticia al confesar que es gran fanática del wrestling profesional y WWE desde que era muy pequeña, y admira mucho la labor de Dwayne Johnson. Adele dijo demás, haberlo visto luchar en su época de gloria durante la era Attitude de la WWF.

Adele confiesa su admiración por ‘La Roca’

La intérprete de “Set fire to the rain” exhibió su entusiasmo al admitir que rompería a llorar si se llegaba a encontrar cara a cara con el protagonista de Entrenando a papá.

“ Alguien al que nunca he conocido en persona es a ‘The Rock’, y si lo hiciera de verdad me pondría a llorar. Me encantaba la lucha libre cuando era más joven y él era mi luchador favorito ”, explicó a su paso por el canal de YouTube NikkieTutorials, y justo antes de revelar que en realidad sí ha tenido un breve contacto con el ex luchador.

“Me envió un ramo de flores hace poco porque su esposa y él no pudieron asistir a mi concierto. Cuando vi las flores y la nota casi me caigo de la silla”, dijo la cantante.

Así también, la popular figura musical manifestó que le gustaría forjar una amistad con Dwayne Johnson.

