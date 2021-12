Vania Bludau se pierde en las calles limeñas al manejar sin GPS: “No sé por qué soy así”

Vania Bludau, quien hace algunos días fue la causa de mofa entre Rodrigo González y Gigi Mitre por haber evidenciado el popular ‘Peluchín’ un cambio en su pronunciación del español, vivió un desafortunado momento esta tarde, al salir a recorrer las caóticas calles de Lima en auto, pues se perdió mientras enrumbaba al sur de la ciudad.

Al darse cuenta de que estaba extraviada, Vania Bludau decidió documentar dicho momento para posteriormente compartir su bochornosa experiencia con sus miles de seguidores.

Vania Bludau revela que no sabe manejar sin usar Waze

Por medio de su cuenta personal de Instagram, la modelo difundió su desventurada situación tras encontrarse perdida en las avenidas de Lima. Sin embargo, la influencer decidió recibir esta anécdota de manera divertida, aunque no pudo evidenciar su incomodidad.

“Hola, ¿cómo están?, hago esta historia para que me ‘buleen’. Yo estaba en Primavera, yéndome a Punta Hermosa, y no sé como he terminado en el Jockey Plaza. Dije ‘esta vez voy a manejar sin Waze’, pero la fregué”, dijo la pareja de Mario Irivarren en un inicio.

“ ¿Alguien más como yo que no sepa manejar sin GPS o Waze? No sé por qué soy así, y eso que manejo todos los días por ahí, pero igual me pierdo . No entiendo”, agregó la exintegrante de Esto es guerra bastante mortificada.

