Paul McCartney escoge su canción favorita del disco Abbey Road de The Beatles

El documental The beatles: get back ha sido el estímulo necesario para que otras grandes producciones de los ‘Fab Four’ vuelvan a ser tendencia, una de ellas ha sido el disco Abbey Road. A pesar de que la grabación se lanzó el 26 de septiembre de 1969, Paul McCartney no dudó al decir que “Come together” es su canción favorita de este álbum.

La historia de “Come together”, una de las canciones más populares de The Beatles

En aquellas épocas, cuando Abbey Road se estaba grabando, Paul McCartney había comenzado a demostrar un mayor liderazgo en el grupo. No obstante, su composición favorita del disco fue de John Lennon, en lugar de su propia creación.

“Come together” es una creación que no fue destinada originalmente para Abbey Road. Tal como informa el portal Far Out, la canción no iba a ser una obra de The Beatles, sino que se la había planificado como parte de una campaña política para el psicólogo estadounidense Timothy Leary. Luego de un escándalo público, Lennon recogió el material ya creado y llevó la pista a sus compañeros de banda, quienes lo ayudaron a desatar su potencial.

Más tarde, John reveló que la canción provocó una disputa entre él y el psicólogo, quien inspiró “Tomorrow never knows”. Lennon dijo: “Leary me atacó años después diciendo que lo estafé. No lo estafé. Es solo que se convirtió en ‘Come together’. ¿Qué voy a hacer, dárselo?”.

Al poco tiempo de haber estrenado el álbum, McCartney invitó a David Wigg de la BBC a las oficinas de Apple para hablar sobre Abbey Road como parte de la campaña de promoción. La primera pregunta que le hizo el periodista fue sobre la canción favorita de McCartney en el disco, a lo que él respondió: “Bueno, me gusta ‘Come together’. Esa es genial, que es la de John, sí”.

Más detalles de lo que dijo Paul McCartney sobre “Come together”

En el libro Many years from now de Barry Miles, McCartney reveló cuáles fueron sus aportes para dar vida a la versión final de la canción que hoy conocemos.

“Originalmente, la trajo como una pequeña canción muy alegre, y le señalé que era muy similar a ‘You can’t catch me’ de Chuck Berry. John reconoció que estaba bastante cerca de eso, así que le dije: ‘Bueno, cualquier cosa que puedas hacer para alejarte de eso’“, dijo el artista.

Unos años después, McCartney contó que se arrepentía de no haber colaborado más durante su grabación. En 1970, dijo para el diario The Evening Standard: “En ‘Come together’, me hubiera gustado cantar en armonía con John y creo que a él le hubiera gustado que lo hiciera, pero estaba demasiado avergonzado para preguntarle y no trabajo para él lo mejor de mis habilidades en esa situación “.