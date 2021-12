Rihanna responde a los rumores de embarazo a través de un mensaje en Instagram

Rihanna volvió a ser tendencia al referirse sobre un supuesto embarazo. Esto se debe a que, tanto los usuarios de las redes sociales como la prensa afirmaban haber visto un cambio físico en ella durante la aparición de la cantante en una ceremonia en la que celebró la independencia de su país de origen, Barbados, de los 400 años de dominio británico. Incluso, los rumores hicieron que muchos felicitaran a Rihanna y a su novio ASAP Rocky en las redes sociales.

¿Qué dijo Rihanna sobre “estar embarazada”?

Un fan aprovechó la oportunidad para escribirle a Rihanna a través de Instagram, a fin de comprobar si la noticia era cierta o no. La artista se tomó la interrogante con humor y negó rotundamente estar esperando un hijo.

“¿Puedo ir al baby shower? ¡Cierto o no, tus bebés van a ser hermosos! Lo siento, todos están en tu útero en este momento”, escribió el fan. Ante esto, Rihanna respondió con ironía: “¡Para! ¡No has venido a los primeros 10 baby showers! Ustedes me ‘hacen mamá' todos los años“.

Rihanna es nombrada “heroína nacional” de la nueva República de Barbados

“En nombre de una nación agradecida y de un pueblo aún más orgulloso, te designamos como heroína nacional de Barbados, embajadora Robyn Rihanna Fenty. Que continúes brillando como un diamante y traigas honor a tu nación con tus obras y con tus acciones”, declaró la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, en referencia al éxito de Rihanna, a quien invitó a acercarse al estrado.

No es la primera vez que Rihanna recibe alguna distinción de su país Barbados. En setiembre de 2018, fue nombrada embajadora extraordinaria y plenipotenciaria “con la responsabilidad específica de promover la educación, el turismo y la inversión en su país natal”.