Natalie Vértiz bromea con ‘Choca’ Mandros y le pide que escoja entre ella y Sheyla Rojas

Durante la última edición de Estás en todas, la conductora Natalie Vértiz y su compañero Jaime ‘Choca’ Mandros tuvieron una discusión tras una peculiar escena protagonizada por la ex Miss Perú. Los presentadores del programa matutino bromearon con respecto a la preferencia de Mandros ante las personalidades con quienes ha trabajado en televisión.

Natalie Vértiz quiere ser la favorita de ‘Choca’ Mandros

El comentario de Natalie surgió luego de que se mostrara una secuencia entre ‘Choca’ y el actor Carlos Alcántara. Ambos participaron en un juego, donde tenían que responder a una pregunta o comer algo indeseable. En el turno del reportero, se le preguntó si prefiere a Rebecca Escribens o Verónica Linares.

Como el conductor se negó a responder, comió dulce de tocosh. Ante ello, Natalie Vértiz se mostró indignada. Al ver su reacción, ‘Choca’ le preguntó si todo estaba bien.

“La verdad, voy a ver lo de mi contrato a fin de mes” , dijo la también modelo, volteando su cara para no mirar a Choca. “No puede ser que ni por respeto a tu compañera, no puede ser que no puedas decir que soy tu favorita. Ya acéptalo”, continuó Vértiz.

“Amiga, tranquila. Esto es parte del show, en realidad”, respondió ‘Choca’ entre risas. Entonces, Natalie le hizo una sorprendente pregunta.

“¿Entre Sheyla Rojas y este pechito? Habla”, consultó con una mirada intimidante. ‘Choca’ evitó contestar la pregunta al decir que no estaban haciendo la dinámica que él tuvo con Alcántara. Pidió a la producción que lleven al set “paté e hígado” para hacer el juego.

“Todo con la broma... No te vas a librar. Ya sabemos”, dijo Natalie, aún indignada.

“Es la primera vez que (me) hacen sentir mal en televisión”, agregó Choca entre risas, antes de ceder a las insistencias de Natalie. “Amiga, tú eres mi favorita. Hoy, en Estás en todas, tú eres mi favorita”, aceptó el conductor.

Con una radiante sonrisa, Natalie le dijo que no era necesario elegir. “Hay espacio para todos en ese corazoncito”, concluyó, chocando puños con su compañero.

Natalie Vértiz vs. Sheyla Rojas

Recordamos que, la ex-Miss Perú se convirtió en conductora de En boca de todos como reemplazo de Sheyla Rojas, en setiembre de 2020. Previamente, había participado de Esto es guerra y fue presentadora de América espectáculos, programas del mismo canal.