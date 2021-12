Mamá de Juan Victor Sánchez sobre audio Andrea San Martín: “Son 5 minutos”

La pelea no tiene fin. La conductora Andrea San Martín y Juan Victor Sánchez siguen luchando por evidenciar quién de ellos no le da estabilidad emocional a la menor de ambos. Cada padre ha denunciado a la otra parte por violencia psicológica y cada vez que siguen saliendo más detalles a la luz de su pleito judicial.

La disputa continúa desde que Juan Victor anunciara públicamente que la ex chica reality no le dejaba ver a su pequeña desde que pasó por la Cámara Gesell tras las denuncias que presentaron. De acuerdo a lo dicho por el emprendedor, Andrea alega que no tiene constancia de cómo está su hija cuando su padre se la lleva.

La madre del extripulante de cabina no se ha quedado callada al respecto y, las veces que ha podido, sale en defensa de su Juan Victor. En esta ocasión, se refirió a los audios que presentaron en defensa de su primogénito, los que, supuestamente, evidencian el maltrato psicológico de San Martín hacia la pequeña. Dichas evidencias fueron comentadas por Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes afirmaron estar sorprendidos con el trato que le estaba dando Andrea San Martín a su hija.

La señora Alicia Díaz, residente en Estados Unidos, publicó una fotografía de un jugo verde en la que añadió un comentario: “Ah, porsiaca este audio no fueron segundos de histeria, son cinco minutos de maltrato físico y psicológico. Y no fue la única vez. Y el adulto que estuvo a su lado y no hizo nada se convierte en cómplice, ¿no creen?”.

Líneas abajo añadió: “Pero hay otro tipo de evidencias que yo sí voy a ponerlas. Llega Navidad sin ella y tendrá mi regalo. Cómo me fastidia este tiburón en mí que me empujan/obligan a sacar”.

Sebastián Lizarzaburu se enfermó y preocupa a Andrea San Martín

La modelo Andrea San Martín asustó a los seguidores de Sebastián Lizarzaburu al contar que mientras ella estaba trabajando en pleno programa de La banda del Chino, su pareja estaba muy mal de salud.

Al parecer, el ex chico reality habría comido una comida con pescado que estuvo en mal estado y lo tumbó en cama al punto de que no se pudo mover por dichas dolencias.

Andrea San Martín irá por primera vez al Mercado de frutas

La conductora Andrea San Martín se mostró muy emocionada, a través de sus redes sociales, al contar que iría por primera vez al Mercado de frutas para conocer cuál es la dinámica de un lugar tan concurrido con ese.

De esa forma, aseveró que su experiencia se toda “una aventura”, ya que quiere “probar cosas nuevas”. Finalmente, mostró todas sus compras y el monto que invirtió en su visita.