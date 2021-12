Magaly Medina sobre Carlos ‘Tomate’ Barraza y Vanessa López: “Necesitan terapia urgente”

Magaly Medina opinó sobre los constantes enfrentamientos en los que se han visto envueltos Carlos ‘Tomate’ Barraza y Vanessa López. Durante el programa Magaly TV, la firme, del último viernes 3 de diciembre, la conductora aseguró que los dos necesitan llevar terapia de pareja porque sus discusiones estarían perjudicando seriamente a la hija de ambos.

“Estos dos necesitan terapia urgente porque ‘Tomate’ tenía la misma actitud con la mamá de Gaela, Danuska Zapata . Es decir, entra siempre en un círculo vicioso porque para tener este tipo de broncas y enfrentamientos se necesitan dos. Los dos son iguales”, expresó la presentadora de espectáculos.

Además, la esposa de Alfredo Zambrano lamentó que la relación de padres entre la modelo y la cantante terminé lastimando a su mejor hija. “Él siempre busca mujeres que le repique al son que él toca y él toca ese son, siempre es así y ella también. Tiene las mismas respuestas que pasaba con Danuska. Es terrible, una lástima porque su menor hija es la que sale perdiendo, se acusan por todo y por nada. Nunca están tranquilos, tienen breves periodos de paz, pero generalmente viven inmersos en la tormenta” .

Empresaria revela que salsero no cumple con pensión alimenticia

La modelo presentó en Amor y fuego unas capturas de la conversación que tuvo con el padre de su hija donde éste le confirmó que no tiene dinero para cumplir con la pensión de la menor. “Estuve 15 días con mi hija y eso genera un gasto. Si deseas denúnciame por alimentos”, fue lo que escribió el locutor de radio.

Carlos Barraza denuncia a Vanessa López por maltrato psicológico

La empresaria anunció por medio de Instagram que Carlos ‘Tomate’ Barraza la había denunciado por maltrato psicológico hacia él y su primogénita. “Encima regreso de mi viaje y me envía una demanda por supuesto maltrato psicológico hacía él y su hija. ¡Cuándo me dejará en paz! Denuncien cuando estén a tiempo de hacerlo, mujeres, no cometan el mismo error que yo cometí”.