Little Mix se tomará un descanso, pero no se separará

Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall y Perrie Edwards, integrantes de Little Mix, han anunciado que se tomarán un descanso del grupo. De acuerdo a lo dicho por las chicas a través de sus cuentas oficiales, esta pausa empezará después de su próxima gira Confetti del próximo año.

Más detalles del descanso que Little Mix se tomará en el 2022

La banda de pop compartió unas emotivas palabras sobre el tiempo que llevan juntas y agradeció todo el apoyo que recibieron de sus fanáticos.

“Han sido 10 años increíbles, una maravillosa aventura sin parar, y sentimos que es el momento adecuado para tomar un descanso, para poder recargarnos y trabajar en otros proyectos”, escribió el grupo en Twitter. Además, agregó que este descanso será una pausa temporal y no una ruptura.

We wanted to let you all know that after the Confetti tour in April/May next year we are going to be taking a break from Little Mix. pic.twitter.com/d5pYwYryIu — Little Mix (@LittleMix) December 2, 2021

En la misma publicación, aprovecharon para dejar en claro que no era el fin de Little Mix. “No nos vamos a separar, Little Mix llegó para quedarse. Tenemos planes para más música, giras y presentaciones en el futuro. Hemos creado tantos recuerdos increíbles con todos ustedes, y estamos ansiosos por hacer tantos más”, finalizaron.

We are not splitting up - Little Mix are here to stay 💫 We have plans for more music, tours and performances in the future. We’ve made so many incredible memories with you all, and we can’t wait to make so many more. — Little Mix (@LittleMix) December 2, 2021

El anuncio de la pausa de la banda se produce un año después de que Jesy Nelson dejara el grupo, posterior al lanzamiento de su álbum Confetti.

Cuando Nelson habló sobre su salida, dijo que “la presión constante de estar en un grupo de chicas y estar a la altura de las expectativas” le causaba mucha incomodidad.

Sus compañeras apoyaron su decisión y escribieron en Instagram: “La amamos mucho y estamos de acuerdo en que es muy importante que haga lo correcto para su salud mental y su bienestar”.

Tras la salida de Nelson, Little Mix lanzó el álbum de grandes éxitos Between us en noviembre y planea lanzar una gira por el Reino Unido en abril. Además, Pinnock y Edwards dieron la bienvenida a sus primeros hijos en el verano de 2021.

Jade Thirwall, de Little Mix, compuso la canción “First time” de TWICE

La revelación del tracklist de Taste of love finalmente llegó el 31 de mayo KST (día 30 en Perú) y con ella, una grata sorpresa para los fans de las girlbands: Jade Thirwall, de Little Mix, ha compuesto junto a otros tres artistas “First time”, una canción escrita por la líder Jihyo para el nuevo y décimo mini álbum de TWICE.