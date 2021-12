Las famosas que contrajeron matrimonio este 2021 y deslumbraron en sus bodas

El matrimonio es, para algunas personas, uno de los momentos más importantes para las parejas; sin embargo, a lo largo de los años, es cada vez más común que las ceremonias terminen en el menor tiempo posible.

La pandemia no fue impedimento para que algunos artistas sigan aplazando ceremonias y materialicen sus planes. Privadas, pequeñas y con invitados resumidos, así se realizaron cada una de las fiestas.

A continuación, conoceremos quiénes son las artistas que llegaron al altar este año 2021 y deslumbraron con sus peculiares bodas, cada una con su personalidad distinta.

Evelyn Vela

La popular Evelyn Vela se casó por civil el pasado 19 de marzo con el barbero Valery Burga. La iqueña y el estadounidense tuvieron una sencilla reunión en el Parque de la amistad con las personas más allegadas a ellos. Estuvo el hijo de Vela, su sobrina, familia y amigos muy cercanos a la pareja. Lo que sorprendió a todos fue la ausencia de la empresaria Melissa Klug, quien hasta ese momento era una de las mejores amigas de la influencer.

Se especuló mucho sobre ese tema, pero lo que se supo fue que la pandemia impedía que la reunión fuera más pomposa y con más invitados. Lo que más contó fue la felicidad que derrochaban los novios. En especial, Evelyn Vela, quién afirmó: “Esta semana ha sido muy complicada para mí, muy intensa para los dos. Estamos súper emocionados y agradecidos con Dios por todas las cosas buenas que nos ha dado. Gente que no me conoce y me tiene gran cariño. Se hizo algo que los dos deseábamos, porque no fue fácil llegar hasta acá”.

Ivana Yturbe

La modelo Ivana Yturbe y el futbolista Beto Da Silva se comprometieron en diciembre de 2020, y sus edades y el corto tiempo que se conocieron no fueron impedimento para que tres meses después se unan el 17 de febrero de este año en la ciudad de Trujillo. De manera exacta, la boda se realizó en la casa del excongresista Richard Acuña, quien es pareja de Brunella Horna, la amiga íntima de la novia.

El evento estuvo planeado para un aproximado de 18 personas, muy íntimo, por el contexto que vivíamos debido a la pandemia en mayor intensidad. De hecho, la periodista Magaly Medina mostró imágenes inéditas de la decoración del espacio y el presupuesto de la empresa que organizó el evento, el cual bordeaba los 10.000 soles. A la actualidad, la pareja entre Ivana Yturbe y Beto Da Silva sigue felizmente casada y tienen una hija que nació hace un poco más de un mes.

Alexandra Hörler

La periodista deportiva Alexandra Hörler contrajo matrimonio con el odontólogo Juan Francisco Pardo en la isla británica Barbados, motivo por el cual la ceremonia se realizó en la playa y derrochó todo el amor que se declaraban en reportajes previos al especial día, cuando aún eran novios. Todo se vio muy sencillo y elegante al mismo tiempo. Las amigas más cercanas a la comunicadora asistieron a la boda y no dudaron en compartir los momentos más bonitos.

La pareja se comprometió en julio de este año y lo dieron a conocer a través de sus redes sociales. Minutos antes de la celebración de las nupcias, Alexandra compartió unas historias en su cuenta oficial de Instagram, peinándose y maquillándose. Horas después de la fiesta, los esposo contaron cómo fue su experiencia de hacer una lista de regalos virtual, que consistió en tours y experiencias dentro de su luna de miel.

Paris Hilton

La actriz Paris Hilton se casó con el empresario Carter Reum en una reunión privada el pasado 12 de noviembre en la mansión familiar Hilton en Bel-Air, ubicada en Los Ángeles. El emprendedor le pidió la mano el 17 de febrero con un costoso anillo de diamantes diseñado por Jean Dousset. La empresaria se comprometió por cuarta vez en su vida, esperando que esta sea la definitiva. A la fiesta asistieron sus familiares y amigos más íntimos.

Paris Hilton y Carter Reum contrajeron nupcias el 2021. Foto: Instagram/Paris Hilton

La ceremonia duró tres días seguidos y también contó con la presencia de influencers y artistas reconocidos. La temática de la decoración estuvo basada muy al estilo de la influencer. Cuando Paris Hilton fue cuestionada por cómo conoció a su esposo, aseveró: “Hemos estado en la vida del otro a lo largo del tiempo y nos volvimos a conectar en una reunión de Acción de Gracias en 2019. Desde esa noche sentí la chispa, y el resto ya es historia”.

Lily Collins

La protagonista de Emily en París, Lily Collins, conoció hace un par de años al director Charlie McDowell, y desde ahí iniciaron una relación. En septiembre del año pasado, la pareja se comprometió, y se casaron exactamente un año después. Es así que el pasado 8 de septiembre se unieron en matrimonio en una ceremonia de cuentos, de acuerdo a sus propias declaraciones. El lugar fue muy especial porque estuvo al medio del bosque en Dunton, Colorado.

Lily Collins se casó con su novio que conoció hacer dos años. Foto: Instagram/Lily Collins

Luego de su fiesta de ensueño, la actriz publicó una serie de fotografías a través de sus redes sociales, con un mensaje que decía: “Lo que empezó como un cuento de hadas es ahora mi realidad, para siempre. Nunca seré capaz de describir correctamente cómo fue el pasado fin de semana, de otro mundo, pero ‘mágico’ es un buen comienzo”.

Ariana Grande

La cantante Ariana Grande sorprendió por completo a sus seguidores al salir a la luz la noticia de su matrimonio con el agente inmobiliario Dalton Gómez. La ceremonia se realizó el pasado 15 de mayo. La artista se comprometió en diciembre del año pasado. Dicha fiesta fue super íntima y contó solo con la presencia de 20 invitados, de acuerdo a la información compartida por la revista People.

Ariana Grande y Dalton Gómez se comprometieron en mayo de 2021. Foto: Instagram/Ariana Grande/Dalton Gómez

Familiares de la estrella de la música felicitaron públicamente al reciente esposo por el ingreso a su familia política. El representante de Ariana Grande aclaró: “Se han casado. Fue algo muy pequeño e íntimo, menos de 20 personas. El lugar estaba feliz y lleno de amor”.