Josimar: su novia Yadira Cárdenas reacciona al enterarse de que estaría casado con otra mujer

Josimar Fidel contraerá matrimonio con la cubana Yadira Cárdenas el próximo 11 de diciembre en Estados Unidos. Sin embargo, según los documentos que obtuvo Magaly TV, la firme, el cantante de salsa ya estaría casado con otra mujer, una joven peruana llamada Michelle Moscol. El programa se contactó con la novia del artista para saber qué opinaba sobre ello.

A través de WhatsApp, el reportero del espacio de Magaly Medina le preguntó a Yadira Cárdenas por el estado civil del cantante peruano, pero ella se negó a dar declaraciones.

“¿Qué programa son? Dime qué programa son, qué programa”, respondió la empresaria. “Déjame decirte que tu programa no me interesa. Por favor, no me escribas”, agregó.

El periodista de Magaly TV, la firme insistió y le compartió la información del estado civil de Josimar, quien figura como casado con Michelle Moscol y en trámites de divorcio. Yadira Cárdenas atinó a amenazarlo con tomar medidas legales contra él. “Debe ser. No me escribas porque te puedo denunciar por acoso”, le dijo la cubana.

La actual esposa de Josimar

Michelle Moscol sería la actual esposa de Josimar, según informó el programa de Magaly Medina. Tiene 21 años, es peruana y radica en Estados Unidos desde hace bastante tiempo. Ahora, ya tendría la nacionalidad americana. Uno de los documentos del registro civil del Condado de Orange indica que en octubre de este año, le pidió el divorcio al salsero.

La joven le pidió el divorcio a Josimar en octubre de este año. Foto: Instagram / Instagram

¿Qué dijo María Fe Saldaña sobre la boda?

Josimar se va a casar con su novia cubana en Estados Unidos, pese a que su expareja María Fe Saldaña se encuentra embarazada de su hija en Perú. Ella le envió un mensaje al intérprete de “La protagonista” en conversación con América hoy.

“¿Sabes que se va a casar en Estados Unidos?”, le preguntó el reportero del magazine. “Que sea súper feliz, le deseo lo mejor”, respondió la joven.