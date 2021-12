Evelyn Vela niega estar separada de su esposo y asegura que todo está bien

¿Se separaron? La popular Evelyn Vela sorprendió a todos al asegurar que no tenía ningún problema con su esposo y lo tranquila que se encontraba en Perú mientras su pareja radica en Estados Unidos, su ciudad natal. Estas declaraciones las hizo al programa Magaly TV, la firme, luego de que le consultaran por un peculiar comentario que realizó en la última publicación de su esposo en redes sociales.

“@sandralissett:official tranquila, que ya sabemos que tú eres la que andas con mi esposo”, comentó Vela en una fotografía que posteó su esposo Valery Burga, después que una joven le comentara en la misma imagen. De esa forma, sorprendió y parecía que había tomado su distancia.

Ante tal hecho, los camarógrafos de Magaly Medina le preguntaron a Evelyn Vela por su esposo y aseveró: “Tranquila, feliz con él. Él se acaba de ir recién ahorita y el 30 regresa. (...) No se ha quedado porque tiene que trabajar. Yo hablo todos los días con él. Él tiene dos mejores amigas. La chica Sandra y la otra que se llama Lissett. Entonces, yo sé que paran con él y todo”.

Al referirse puntualmente al comentario realizado, afirmó: “Le están dando cabida a algo que no tiene pies ni cabeza. Comenzando con que ella no es pública”.

Evelyn Vela confirma que trabaja en pollería

La reconocida Evelyn Vela compartió la publicación de Instarándula en donde se le ve repartiendo comida en una pollería y confirmó que era ella. Asimismo, aseguró que el local es de sus padres, por lo que, les estaba ayudando.

Es así que ella escribió en su cuenta oficial de Instagram: “Tranqui, mi gente. No me etiqueten más, esto que yo misma lo subiré para ti ‘NN’ que me quisiste dejar mal. No recurseo, este restaurante es de mis papás hace 53 años con la receta original de sus chicharrones de pollo”.

Samuel Suárez felicitó a Evelyn Vela por reconocer su trabajo

El periodista Samuel Suárez aplaudió la actitud de Evelyn Vela al reconocer que ella estaba apoyando en el local de sus padres y la mencionó en sus redes para felicitarla por tal actitud.

De esa forma, mencionó: “Ella me escribió al privado, ya saben lo que me escribió, y lo que yo le dije. Pero al final ella misma celebra porque la gente ha aplaudido al verla chambeando y eso no está mal, lo que está mal es que en ese momento estaba sin mascarilla atendiendo”.