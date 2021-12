Estrella Torres a sentenciados de El artista del año: César Vega debería quedarse hasta el final

Estrella Torres es una de las participantes que se ha llevado los mejores comentarios de los jurados de El artista del año gracias a su empeño en cada una de sus presentaciones, lo que le ha valido no caer en sentencia. En esta ocasión, la cumbiambera sorprendió al darle su apoyo a César Vega, quien se enfrentará a Yahaira Plasencia y Claudia Serpa este sábado 4 de diciembre para seguir en carrera del reality de talento.

“Me gustaría que César Vega se quede en la competencia, es un buen amigo y es muy talentoso. Además, es el único hombre que sigue en competencia y debería quedarse hasta el final. Yahaira y Claudia son muy talentosas; sin embargo, César merece la oportunidad de seguir demostrando su talento” , expresó durante entrevista de GV producciones.

La cantante dejó en claro que no tiene nada en contra de sus compañeras para luego revelar por qué mandó a sentencia a Claudia Serpa. “Todo es una estrategia, yo no tengo ningún tipo de rivalidad con nadie en el programa, pero sé que en esta competencia nadie ha venido a hacer amigos, porque todos queremos ganar (...) No olvidemos que ya hemos quedado los competidores más fuertes”. remarcó.

Salsero derrotó en versus a Yahaira Plasencia

En la tercera gala de El artista del año, los concursantes tuvieron que enfrentarse en un versus entre compañeros. Ante ello, César Vega venció a Yahaira Plasencia luego de cantar a dúo “Vivir lo nuestro. Al respecto, la intérprete de “Cobarde” contó por qué no le pudo ganar a su colega musical. “El tono de la canción era muy alto para César, tuvimos que bajarle medio tono, para mí no me favoreció nada porque es bastante grave”, detalló la salsera.

Estrella Torres arrepentida por sentenciar a Ruby Palomino

Durante el programa de El artista del año del último sábado 27 de noviembre, Estrella Torres y Ruby Palomino protagonizaron un tenso momento en el set de televisión. La intérprete de rock folclórico le reclamó a la exintegrante de Puro Sentimiento de haberla enviado a sentencia y por esta razón la cumbiambera se mostró arrepentida por votar en contra de su compañera. “Al momento que la malogré, me sentí mal al instante. De hecho, estaba preparada para las críticas y no lo pensé en el momento. Después me dolió mucho”, precisó.