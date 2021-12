Ed Sheeran y Elton John lanzan tema navideño con fines benéficos

Pese a que Ed Sheeran anunció hace poco, al ser invitado al programa de Jimmy Fallon, que hacer un dueto navideño no era de su predilección, no pudo negarse cuando su querido amigo Elton John le propuso hacer una colaboración en conjunto para recaudar fondos para la Fundación Musical Suffolk del británico y la Fundación AIDS del intérprete de “Your song”.

El objetivo de la primera organización es ayudar a jóvenes menores de 18 años a tener acceso a estudios musicales con independencia de sus circunstancias personales y familiares. En tanto, la segunda pretende conseguir una mayor concienciación del VIH.

La colaboración de Ed y Elton consolida más de 10 años de amistad y muestra a los artistas reunidos por primera vez en un single oficial. Foto: Ed Sheeran/Instagram

Como estamos a puertas de recibir la Navidad, y tratándose del mes de diciembre, el sencillo elegido por los artistas representa el espíritu de la temporada. Por eso, el nombre de “Merry Christmas”. Parte de la promoción del villancico incluyó una recreación de la película clásica navideña Love Actually, específicamente la escena en la que Andrew Lincoln aparece en la puerta de Keira Knightley para darle un mensaje por medio de pancartas.

Ed Sheeran y Elton John recrearon una de las escenas más famosas del cine navideño del filme Love actually. Foto: difusión

Ed Sheeran dio a conocer el estreno del nuevo proyecto musical junto a Elton John

El músico británico reveló la fecha del estreno de su tema musical y cómo nació la idea de hacer “Merry Christmas” junto a Elton John por medio de su perfil oficial de Instagram, y a través de un video en el que mostraba pancartas con el texto que quería transmitir a sus fanáticos.

“Hola. La pasada Navidad recibí una llamada de mi colega Elton John. Me dijo que deberíamos hacer una canción de Navidad. Yo le contesté ‘sí, quizá en 2022′, pero realmente escribí el estribillo ese día y aquí estamos. Nuestro villancico Merry Christmas estará fuera este viernes”, se leía en los carteles que sostenía el cantante de “Shape of you”.

Asimismo, la descripción de su publicación decía que el tema tenía como fecha de estreno el viernes 3 de diciembre.

Estreno del villancico “Merry Christmas”

La canción escrita por el protagonista de Rocketman y Ed Sheeran, ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales, y el videoclip ya cuenta con más de tres millones de reproducciones. El archivo audiovisual cuenta con la aparición de varios famosos como: Mr Blobby, Jonathan Ross, Big Narstie, Michael McIntyre y The Darkness.

El video oficial de “Merry Christmas” tuvo como guionistas a Jason Koenig, Jenny Koenig y al propio Ed Sheeran, y agrega muchos adornos navideños para escenificar la fecha festiva, ya que rinde homenaje a escenas de los videos musicales y películas más populares de todos los tiempos de Nochebuena.