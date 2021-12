Deysi Araujo pidió garantías para su vida tras incidente: “No podemos vivir de esa manera”

La vedette Deysi Araujo denunció los atentados que le venían ocurriendo a sus vecinos debido a las situaciones que le sucedieron meses atrás, cuando unos sujetos dejaron una granada cerca a su casa. Por ello, anunció que pedirá garantías para su vida porque ya no siente la seguridad para vivir tranquila, ni siquiera en su hogar.

Como se recuerda, horas antes de sus declaraciones se produjo un tiroteo al costado de su casa, por lo que ella y toda su familia pasaron segundos muy angustiantes. Tras esto, expuso las amenazas que venía recibiendo.

“Aparecieron dos tipos en una moto y realizaron nueve disparos a la casa de mi vecino, las balas entraron hasta su cocina. He llorado de miedo porque hace unos meses me estuvieron extorsionando, me pedían 8 mil soles, hice la denuncia y ya no me volvieron a amenazar, pero esto me ha puesto muy nerviosa y voy a pedir garantías para mi vida y la de mi familia. No podemos vivir de esa manera. También, hace un tiempo dejaron una granada frente a la casa de un vecino, esto está terrible” aseguró Deysi Araujo.

Finalmente, indicó que ella no tenía la culpa de todo lo sucedido: “No le debo plata a nadie, no tengo broncas con nadie, ni ando con gente de mal vivir. Espero que la Policía realice todas las investigaciones y pido a las autoridades sanciones más drásticas para acabar con la ola de violencia que crece cada día, pues ya ni en la casa se puede estar seguro”.

Deysi Araujo confesó que su pretendiente israelí era violento

La vedette Deysi Araujo narró episodios violentos que vivió con el israelí que llegó al país para conocerla y salir con ella. La empresaria conoció a su pretendiente en un viaje que hizo a Los Cabos, México.

Sin embargo, Araujo detalló que la actitud del hombre cambió cuando se dio cuenta que lo ampayaron para un programa de espectáculos en el Perú. Por ello, aseguró: “Me siento bastante asustada. Creo que él vino para otra cosa, no exactamente a conocerme”.

Deysi Araujo y Susy Díaz no pudieron ingresar a México

Las modelos Deysi Araujo y Susy Díaz se quedaron sorprendidas al no poder ingresar a México, luego de que aterrizarán en dicho país para vacacionar junto a la pareja de la ‘reina de las dietas’.

Ante esta situación, la ex congresista Susy demostró toda su indignación y mencionó: “No pienso ir nunca más. Yo he entrado a Londres, me han tratado como reina. Francia, Suiza, Dubái”.