Carlos Barraza a Vanessa López tras no cumplir con la pensión de su hija: “Si deseas denúnciame”

Carlos Barraza es acusado por Vanessa López de no pasarle la pensión completa para su menor hija. La modelo presentó unos pantallazos de los mensajes en Instagram durante el programa de Amor y fuego el último viernes 3 de diciembre donde el salsero aduce que no cuenta con dinero suficiente. Esta no es la primera vez que ambos se enfrentan. Hace unos meses el cantante y la joven protagonizaron una fuerte discusión en el programa de Magaly TV, la firme.

“Estuve 15 días con mi hija y eso genera un gasto. Si deseas denúnciame por alimentos” , fue uno de los mensajes escritos por el locutor de radio a la madre de su hija, ya que esta estuvo unas semanas en Estados Unidos y el animador se quedó al cuidado de la menor y esta es la razón de haber depositado la mitad de la pensión.

Por otro lado, la empresaria le reclamó porque no fue a ver a la niña durante un mes y eso la perjudicó en su trabajo. “Me quedaba con ella la mayor parte del tiempo mientras tú trabajabas llenándote los bolsillos así que, por favor, ten la consideración de depositarme la pensión completa porque este mes es su cumpleaños y hay cosas que se tienen que comprar y matricularla en su natación”.

Modelo fue denunciada por cantante de salsa

Tras haber llegado de su viaje de Estados Unidos, la empresaria se mostró indignada porque el salsero la denunció por maltrato psicológico hacia él y a la menor. “Encima regreso de mi viaje y me envía una demanda por supuesto maltrato psicológico hacia él y su hija. ¡Cuándo me dejará en paz! Denuncien cuando estén a tiempo de hacerlo, mujeres, no cometan el mismo error que yo cometí”.

Vanessa López y Carlos Barraza vuelven a tener problemas legales. Foto: Instagram/Vanessa López/Carlos Barraza

Carlos Barraza se sometió a prueba toxicológica

El locutor de radio y la influencer se presentaron en el programa de Andrea Llosa, pero no llegaron a conciliar. Tras ello, Carlos ‘Tomate’ Barraza aseguró volverse a someter a una segunda prueba toxicológica y en redes sociales anunció el resultado. “Quiero agradecerle a @andreallosabarreto y a todo su equipo de producción por ayudar a realizarme esta prueba por el bienestar y la tranquilidad de mis hijas y de mi familia. Mi honra ha sido puesta en tela de juicio y yo no voy a permitir que nadie me perjudique de esa manera”.