Así se baila: Samadhi Zendejas y Adriano en la final honrando la memoria de su abuelita

El domingo 5 de diciembre se vivirá la gran final de Así se baila, reality concurso de Telemundo. Cuatro parejas han pasado a la etapa final: Samadhi y Adriano, Adrián y Sandra, Gregorio y Luna y Lorenzo y Jessica. Los hermanos Zendejas dedicarán su baile a su abuelita. Ellos fueron la pareja con mayor número de votos en la última gala.

En entrevista con la revista People, los hermanos se mostraron emocionados por haber llegado a la final del concurso televisivo. “Jamás nos imaginamos que iba a ser uno de los procesos más importantes de nuestras vidas, como crecimiento personal, emocional y sobre todo de amor propio”, explicó Samadhi.

La actriz, conocida por sus papeles en series como Enemigo íntimo y Falsa identidad, fue invitada a concursar en Así se baila y no dudó en pedirle a su hermano que sea su pareja. En reiteradas oportunidades ha repetido que si él no aceptaba, ella no habría participado.

“Hace mucho no vivíamos los dos juntos, hace mucho no compartíamos tanto juntos y creo que se nos regresó a lo mejor ese poquito de tiempo que no lo habíamos aprovechado al 100% de chiquitos”, revela Samadhi.

Los hermanos se hicieron un tatuaje para recordar su participación en Así se baila. Foto: Instagram/Samadhi Zendejas

Samadhi y Adriano se dedican tiernos mensajes antes de la final de Así se baila

Los hermanos compartieron un video en Instagram donde mostraron momentos especiales de su tiempo en Así se baila. En este también leyeron palabras de uno para el otro.

Samadhi fue la primera, contándole a su hermano lo que significa para ella que la acompañe en el reality. “Nunca me había sentido tan protegida y cuidada como en estos meses a tu lado. Quiero que sepas que estoy viviendo el mejor momento de toda mi vida y es gracias a ti, te amo” . Tras esto, Adriano la besó en la mejilla y la abrazó.

Continuó Adriano. “Hoy estamos a tres días de que esto se acabe y solo puedo decir ‘gracias por confiar en mí'. Gracias por atreverte a subirte a ese escenario, a bailar, algo que sin ti jamás me hubiera imaginado hacer”, expresó tiernamente a su hermana.

“Antes de decirte gracias a ti, quiero agradecer a mi abuelita por darme la mejor madre que me pudo haber dado en la vida, y a mi mamá por darme la mejor razón de existir, que eres tú ”. Tras escuchar esto, Samadhi no pudo contener las lágrimas.

“Te prometo que esto llamado vida no tendría sentido si no estuvieras tú. Me das constantemente muchas ganas de vivir, te amo”, concluyó Adriano, también quebrándose mientras terminaba de leer su carta.

Agradecieron también a todas las personas que los han seguido durante su tiempo en el concurso de baile, quienes han votado con esperanzas de que se lleven el premio mayor.

Samadhi y Adriano piensan en su abuelita al participar en Así se baila

Los hermanos Zendejas siempre le dedicaron sus presentaciones a su abuela, para lo cual mencionan que los acompaña durante el concurso. “Esto lo hago por ella”, reveló Samadhi en el programa cuando bailaron “Suavemente”.