AnaLu lanza “Nada” en colaboración con Lorena Blume, una oda a la procrastinación

AnaLu, una de las voces más nuevas en la escena musical peruana, busca destacar en el género del indie pop. La artista cierra el 2021 con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Nada”, en colaboración con la cantante y multi-instrumentista Lorena Blume, quien este año vio su nombre brillar en el Times Square de New York.

Esta nueva pieza se conforma junto a sus dos producciones anteriores “Ayayai” y “Quien quiero ser” un vistazo de lo que será su primera producción discográfica producida por Alejandro Rivas, del dúo peruano Alejandro y María Laura, así como con Bruno Rosazza, y cuyo lanzamiento oficial se realizará en 2022.

“Nada” de AnaLu

Estrenada en todas las plataformas digitales el viernes 3 de diciembre, “Nada” se destaca por tener una cadencia melancólica y un esmerado trabajo vocal.

AnaLu aborda en la letra esos agobiantes tiempos muertos, la procrastinación propia de los adolescentes.

“Nada… / quiero hacer nada / me acuesto de madrugada / y pierdo el tiempo haciendo nada” , se escucha en los primeros versos.

PUEDES VER: Hit La Rosa lanza su segunda producción discográfica Ceres entrópicos

AnaLu habla sobre su colaboración Lorena Blume