Sergio George se burla en vivo de supuesta amistad entre Yahaira Plasencia y Karol G

Sergio George tomó con humor el momento que vivió Yahaira Plasencia en el programa América hoy, el último miércoles 1 de diciembre, donde Janet Barboza contó que Samuel Suárez de Instarándula confirmó que Karol G había empezado a seguir a la salsera en Instagram. Tras ello, el periodista desmintió tal versión, ya que nunca reveló dicha noticia.

Durante un en vivo en redes sociales, se escucha al productor discográfico trolear a la intérprete de “Y le dije no” por su supuesta amistad con la colombiana. “La amiga de Yahaira” , dijo en un momento el estadounidense en medio de risas. De inmediato, la cantante respondió: “Qué antipático eres, Sergio”. “Hay que vacilar de esto”, dijo el sonero.

Tras la incómoda broma, Plasencia tuvo que explicar el tema, pues tenían de invitado a otro artista musical que no tenía conocimiento de lo ocurrido. “Hoy día me presenté en un show de televisión acá en Perú, América hoy, y no sé por qué dijeron que Karol G empezó a seguirme en Instagram... y yo: ‘¿Qué sí? Yo no sabía...’. Luego empiezan a salir titulares como ‘Yahaira dice que Karol G la sigue, pero no es verdad’... yo nunca dije nada. Lo que sí es que su papá me sigue, aclarado Sergio, ya deja de burlarte” .

Salsera feliz con el apoyo de sus fans en El artista del año

Tras su sentencia en el reality de talento junto a Cesar Vega y Claudia Serpa, la artista se mostró muy contenta y agradeció el cariño y apoyo de sus seguidores, quienes han creado una campaña en redes sociales para mantenerla en carrera en el programa de Gisela Valcárcel. Los fans de la intérprete de “Cobarde” realizaron un video donde se ve los mejores momentos de la salsera en El artista del año y ella misma lo reposteó en su estado de Instagram.

Ethel Pozo cree que envidian a Yahaira Plasencia en El artista del año

En el programa América hoy, Ethel Pozo comentó que la sentencia de Yahaira Plasencia en el reality de baile y canto es porque le tienen envidia. Por otro lado, la concursante aseveró que está al tanto todo y disfruta cada edición en el set de Gisela Valcárcel.