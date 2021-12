Susy Díaz anuncia ruptura con Walter Obregón: “Lo he bloqueado del WhatsApp”

¿Se acabó el amor? Susy Díaz sorprendió a todos al anunciar su separación de Walter Obregón luego de haber disfrutado de unas vacaciones juntos en Europa. La excongresista visitó este viernes 3 de diciembre América hoy y dejó boquiabiertos a todos con sus declaraciones, al asegurar que este viaje significó una ‘despedida’ de su expareja.

Tras su llegada de Francia, la exvedette reapareció en las pantallas para anunciar su soltería. “Esa fue la despedida, ya terminé mi relación. Ya no es ni mi amigo, nada, lo he bloqueado del WhatsApp” , sostuvo.

Esta revelación impactó a Janet Barboza y Ethel Pozo, quienes pensaron que el mencionado viaje sería como una luna de miel para la pareja, pues se les vio brindando y pasando momentos románticos. Sin embargo, Susy mencionó que prácticamente fue por ‘compromiso’ con Walter Obregón, pues ella ya no creía en esa relación, pero tenían el viaje planeado desde hace algún tiempo.

Luego de mostrar unas imágenes donde aparecen ambos felices y gritando su amor a los cuatro vientos, Susy Díaz explicó cómo fue su reconciliación con Walter y por qué se acabó su historia de amor.

“Yo siempre dije que él estaba atrás mío, que me llamaba. Es más, cuando sale el ampay a nivel nacional (de Walter), él seguía buscándome, me seguía rogando, pero yo no quería hablar con él. Cuando te sacan la vuelta, ya no es lo mismo”, expresó.

Susy Díaz recorre las calles con un polo del partido político del que sería imagen

La rubia hizo un breve trayecto por las calles de Lima vistiendo un polo morado con el estampado del logo de la agrupación política de la que sería imagen, mientras consultaba a los transeúntes si apoyarían una eventual candidatura suya al sillón municipal.

Las personas con las que se cruzó la alentaron a que postule a la alcaldía y resaltaron los logros y aptitudes que Susy habría tenido en su pasado político.

Susy Díaz reveló dos de las que serían sus propuestas como alcaldesa

En una nota emitida por Amor y fuego, Susy Díaz fue consultada por la reportera de dicho programa sobre cuáles serían algunas de las propuestas que llevaría a cabo como regidora.

“Primero llenaría de flores, como una casa que uno quiere que esté linda. Luego, la seguridad ciudadana, los rateros, con los que ya uno no puede salir”, sostuvo Susy.