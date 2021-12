Sebastián sobre Greg Michel: “Me alegra saber que todos apoyaron a pesar que no lo conocían”

Hace algunos días, Greg Michel salió de alta, luego de sufrir un terrible accidente cuando se encontraba en su gimnasio en Tarapoto. Asimismo, cuando el modelo belga se encontró hospitalizado, Sebastián Lizarzaburu estuvo en todo momento apoyándolo.

A través de un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, Sebastián se mostró contento de que Greg este recuperándose, y agradeció a sus seguidores por apoyar a su amigo.

Sebastian Lizarzaburu cuenta que Greg Michel es como un hermano para él

“Todos conocen la historia del accidente, y me alegra saber que pudimos salvarle la vida a Greg. Me alegra saber que todos apoyaron a pesar que no lo conocían, y me alegra saber que hay muchas personas con ese corazón que pusieron su granito de arena, ya sea monetario, de oración, de mover contactos, o lo que fuese”, contó al inicio del post.

Sebastián dijo que tiene siete años de amistad con el modelo belga y que han pasado por diversas anécdotas juntos. Ambos comparten la misma pasión: el deporte. “Para los que no saben, Greg es una persona que se convirtió en un amigo y familia para mí hace siete años. Él ha vivido conmigo creo que en todas mis casas, con idas y venidas, pero siempre hemos compartido la misma pasión y gustos en el deporte, en superación y eso nos hizo familia”, añadió.

El exchico reality Sebastián Lizarzaburu agradeció a las personas por apoyar a Greg Michel cuando se encontraba hospitalizado. Foto: Captura / Instagram

“Es como el hermano que siempre termina metiéndose en problemas y yo estoy ahí para ayudarlo, podría contar miles de anécdotas e historias que serían interminables y todos se reirían, más si Greg las cuenta, porque su acento encima lo hace más gracioso, pero así es Greg. Es una excelente persona y gran amigo que, si bien es cierto, llegó a Perú sin tener a nadie, ningún familiar o ningún amigo, pues hoy nos tiene a nosotros”, finalizó.

Greg Michel resalta apoyo de Sebastián Lizarzaburu y su mamá: “Gracias a ellos pude tener el SIS”

El ex chico reality Greg Michel se presentó en el programa de Amor y fuego para dar detalles de su salud. A su paso, confesó que tuvo el apoyo de Sebastián Lizarzaburu y su mamá.

“Yo no tenía seguro en el momento del accidente. He tenido seguro de EsSalud, pero ya no lo tengo hoy en día, y, gracias a Sebastián y su mamá, he podido tener el SIS, porque me acogieron en su seguro”, contó.