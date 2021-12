Sebastián Lizarzaburu preocupa a Andrea San Martín tras sentirse mal: “No podía moverme”

Sebastián Lizarzaburu preocupó a Andrea San Martín luego de sentirse mal de salud. El exchico reality empezó con dolor de estómago y la conductora tuvo que tomar medidas de seguridad con sus niñas antes un posible caso de COVID-19. Sin embargo, se trataría a una fuerte infección por haber ingerido pescado malogrado.

“Algo me ha caído mal, estoy sin poder moverme y a las justas hablar. Estoy mal del estómago y ya no voy a subir absolutamente nada, ya mañana les cuento” , reveló el influencer en sus historias de Instagram. “En esa historia que grabé, literal fue la última energía que pude tener, no podía hablar más, no podía moverme, me quedé en posición fetal, fácil cinco horas sin moverme ni siquiera para ir a buscar medicina, me trajeron”, agregó.

Por la mañana de este viernes 3 de diciembre, el atleta compartió en redes sociales que como medida de seguridad decidió realizarse una prueba COVID-19, la cual dio arrojó negativo para coronavirus.

Andrea San Martín contenta con la recuperación de su pareja

Tras haber pasado una mala noche y estar alejada de Sebastián Lizarzaburu, Andrea San Martín compartió una imagen en redes sociales con una descripción en la que confirmaba que ya se podían acercar al empresario. “Ya lo podemos apapachar. Ayer preferí no dormir con él y por la mañana le pasamos su comida y pastillas al cuarto. Sabíamos que le había caído mal el pescado, pero con dos niñas en casa, es mejor un ‘porsiak’”.

Andrea San Martín tomó medidas de seguridad ante síntomas de Sebastián Lizarzaburu. Foto: Andrea San Martín/Instagram.

Modelo lamenta no poder asistir a la graduación de su hija

Andrea San Martín se mostró triste por no asistir a la graduación de su hija y en su lugar acudió Sebastián Lizarzaburu, ya que por medida de seguridad el colegio solo admitió un padre de familia por niño. “Tiene su especie de graduación con su salón hoy y solo podía ir un papá. Hicimos sorteo y perdí. Odio este virus”, contó la presentadora de televisión.