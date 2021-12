¿Qué es estupro, el delito por el que Thelma Fardin, de Patito Feo, denunció al actor Juan Darthés?

El juicio de Thelma Fardin contra Juan Darthés inició en Brasil el martes 30 de noviembre, luego de que la actriz argentina lo denunciara en 2018, por haberla violado en la gira de la serie Patito Feo que sucedió en el 2008. Asimismo, el 1 de diciembre las actrices, Calu ‘Dignity’ Rivero y Anita Co, quienes también acusaron a Darthés por situaciones de acoso y abuso sexual, respectivamente, declararon ante autoridades brasileñas.

El caso de Fardin ha logrado tener cobertura puesto que ella fue víctima de abuso sexual cuando era menor de edad, ya que Darthes tenía 45 años y ella era una adolescente de 16. Es por ello que el delito que estaría cometiendo el actor se le conoce como estupro. La abogada especialista en violencia contra la mujer de Flora Tristán, Edith Aiquipa, nos ayuda a comprender este tipo de delito al que están expuestas las adolescentes.

¿Qué es el delito de estupro?

“Es el acto carnal ya sea por vía vaginal, anal o bucal, o un acto que implique la introducción de algún objeto por parte de las vías vaginal o anal hacia un adolescente”, señala la abogada Edith. Además, dentro de esta definición se debe tener en cuenta la edad de consentimiento, que en el Perú es a partir de los 14 años de edad.

“Los ambientes en que se puede ver esta situación son el educativo, que se da entre profesores y alumnas, o familiar, que pueden ser los tíos, padrinos o padres (...). Hay casos en algunas zonas del país que se incentiva a casos de matrimonios de personas muy jóvenes con mayores”, señala Aiquipa.

¿Cómo se configura en nuestras leyes peruanas?

Este delito esta legislado en el artículo 173, 174 y 175 de nuestras leyes peruanas. El nº 173 se da con menores de 14 años, en donde la pena es de cadena perpetua. El nº 172 se expresa cuando una persona mayor tiene una relación de dependencia o vigilancia del menor, y en este caso la pena es de 20 a 26. Por último, el artículo 175 especifica que se usa el engaño para que una adolescente mayor a 14 años y menor a 18 consienta la relación sexual, y tiene una pena de 6 años.

Sin embargo, existe un problema con el artículo 175, ya que en el 2008 el Acuerdo Plenario 4-2008/cj-116 despenalizó las relaciones sexuales con menores de edad que eran mayores de 14 años y menores de 18, esto significa que tener relaciones sexuales con aprobación de la menor de con este rango edad, ya no es delito.

Thelma Fardín, Juan Darthés

“El problema está que aquí en el país no se ha precisado un límite en la diferencia de edad. Por ejemplo, en la ley española se indica que la persona mayor de edad máximo debe tener 25 años. En nuestra legislación no se ha puesto. Es cierto, que la legislación buscaba evitar la penalización entre enamorados adolescentes, pero ahora se comete un abuso. He visto casos de profesores que establecen relaciones con sus alumnas de 15 o 16 años, y ellas lo han consentido”, resalta la especialista.

“Esto tiene que ir de la mano con la legislación civil que establece la incapacidad relativa para los mayores de 14 años(...). A la vez tiene que informarse a los adolescentes cuando se da el consentimiento y cuando están manipulándote y abusando de tu condición de menor de edad”, concluye Edith Aiquipa.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).