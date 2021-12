Melissa Klug pasará navidad con toda su familia, pero no con Youna: “Estará mi hija y mi nieta”

Melissa Klug fue entrevistada por el programa En boca de todos mediante un enlace en vivo y aprovechó para comentar sobre diversos temas, como por ejemplo cómo es que pasará las fiestas navideñas en su hogar, pero lo que más llamó la atención de los conductores fue cuando reveló que Youna, pareja de Samahara Lobatón y padre de su menor hija, no asistirá.

El tema inició cuando Tula Rodríguez le preguntó a la popular ‘Blanca de Chucuito’ sobre qué tipo de relación lleva con su yerno, ya que Samahara reveló recientemente que ambos no tienen la mejor relación.

“Si bien es cierto que mi mamá y Youna no son los mejores amigos, son familia, y eso se respeta. Ella igual es así con todos, no solamente con Youna, sino también con los novios de mis hermanas, ella es fría, un bloque de hielo. No es que se vuelva amiga. Mi mamá es bien fría con nuestras parejas en general”, expresó la joven de 20 años para el mismo programa.

Frente a ello, Melissa Klug no especificó si Youna iría a la celebración de Noche Buena. “Estarán mi hija y mi nieta, de ahí ella de hecho que se va a tener que ir con su familia, ella (Samahara Lobatón) no vive acá” , expresó.

Melissa Klug opinó sobre la relación de su hija

La chalaca también reveló que se mantiene al margen de las decisiones de su segunda hija, aún así, cree que una madre siempre tiene la razón.

“No es un fastidio a las parejas, pero tengo ojo de madre y no me voy a equivocar nunca. Ellos son grandes y deciden con quién estar . Yo voy a estar solo para aconsejarla (…) Es la vida de ella. Yo no lo elegí como pareja, no lo elegí como el padre de su hija. Si ella por ahí quiere intentar luchar por su familia, es decisión de ella. No soy nadie para meterme”, expresó Melissa Klug.

Sin embargo, aseguró que siempre apoyará a Samahara, sea cual sea su última decisión sobre su polémico romance con el padre de su hija Xianna. Adempas, tampoco descartó que en algún momento se pueda reunir con Youna por el bienestar de su nieta.

“Yo de verdad deseo que mi hija sea muy feliz, mientras que ella esté feliz, yo también lo voy a hacer. Voy a tratar de hacer muchas cosas por ella y por Xianna. Yo voy a estar siempre feliz y contenta si veo a mi hija feliz, y si se vuelve a equivocar pues quién no se equivoca. Ella sabe que siempre voy a estar aquí para protegerla”, agregó.

La supuesta indirecta de Melissa Klug tras reconciliación de Samahara y Youna

El 23 de noviembre, Youna confirmó que retomó su relación con la madre de su hija, Samahara Lobatón, después que en 2020 ambos se hayan denunciado mutuamente por violencia física, para terminar en la comisaría de La Perla, en el Callao.

Frente a esto, la empresaria de 32 años compartió varios post en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde habría enviado una indirecta para su hija y daría a entender que no está de acuerdo con la reconciliación.

El post de Melissa Klug que habría sido una indirecta para su hija Samahara tras su reconciliación con Youna. Foto: Melissa Klug/Instagram.

La prometida del futbolista Jesús Barco publicó una serie de consejos para que uno sepa reconocer cuando está con la persona equivocada.

“Señales de que esa persona no es para ti: tus inseguridades salen a relucir constantemente, no sientes la seguridad de poder hablar las cosas sin que la otra persona se enfade, te dice unas cosas pero hace otras, justifica todas sus actitudes con excusas, te dice unas cosas pero hace otras”, fue una parte del extenso mensaje compartido por la chalaca.