Maricarmen Marín cuenta que durante su embarazo subió cuatro kilos: “Me he cuidado mucho”

La conductora de televisión Maricarmen Marín se encuentra a pocas semanas de conocer a su hija Micaela. Es por ello que, a través de sus redes sociales, Maricarmen siempre interactúa con sus seguidores y les cuenta cuáles son sus síntomas a pocos días de dar a luz.

La ex jurado de Yo soy Maricarmen respondió una serie de preguntas en su cuenta de Instagram, donde cuenta que cuida bastante su alimentación y que solo subió cuatro kilos durante el embarazo.

Maricarmen Marín cuenta cómo es su alimentación durante el embarazo

“¿Mari, que tal, en verdad solo subiste cuatro kilos en todo tu embarazo?, fue la pregunta que le hizo un usuario. “Sí, es verdad, me he cuidado mucho durante el embarazo, sobre todo para comer saludable para que a Micaela le haga esto muy bien, obviamente, a mí también, y he sido muy responsable, pero esta última semana he pecado”, contó a través de sus historias en Instagram.

Además, la cantante de cumbia confesó que no ha tenido ningún problema a la hora de dormir, aunque ya se siente un poco agitada. “Dios bendito, maravilloso, que ha hecho que hasta el momento pueda dormir tranquila, duermo muy bien, descanso muy bien, lo único que me pasa es que me estoy agitando un poquito más, ya me falta como que un poquito el aire”, añadió.

“Sí, esta semana un poquito. Estoy descansando con las piernas elevadas y se me pasa, pero con el trajín del día, he notado ese cambio recién esta semana”, finalizó.

Maricarmen Marín revela cuándo podría nacer su primera hija: “Esperando con el corazón feliz”

Durante el programa Mujeres al mando, Maricarmen Marín le contó a los televidentes que su bebé podría llegar antes de tiempo. “Está perfecta. ¡Ya pesa 3 kilos! No lo puedo creer. Yo estaba planificada para el 30 de diciembre, pero dijeron que era muy probable que Micaela quiera nacer un poquito antes. Estoy emocionada, ya no falta nadita. Estamos esperando la señal de Micaela y con el corazón feliz”, contó.