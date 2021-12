Magaly Medina critica a Rodrigo Cuba por intentar vender pulsera de Melissa Paredes: “Me parece ridículo”

¡No se queda callada! Magaly Medina se mostró indignada por las actitudes que ha mostrado Rodrigo Cuba tras firmar su divorcio con Melissa Paredes. Esta vez, el futbolista fue captado en una joyería de Miraflores intentando vender una pulsera de oro que laexreina de belleza le regaló.

Las cámaras de Magaly TV, la firme registraron el momento donde se le ve al ‘Gato’ Cuba tasando el precio del accesorio. “El ‘Gato’ estuvo en una joyería tasando la pulserita de oro. Una pulsera de la que el nombre ya casi se ha borrado. ¿Qué va a valer esa pulsera?”, comentó la presentadora al inicio del informe.

“Si alguien te ha regalado algo y ya no pertenece a tu presente, lo pones en un cajón (y) te olvidas, donde olvidas todas las chucherías que ya no quieres usar, lo botas, lo tiras, lo escondes, lo regalas pero ir a una joyería y ver cuanto te pueden dar por esa joya, yo no pagaría ni 500 soles”, agregó.

Por ello, Magaly calificó de ‘picón’ y ‘dolido’ al exesposo de la también actriz. “Me parece ridículo, roñoso, de parte del ‘Gato’ ir a la joyería a intentar vender una pulsera, ni que fuera una pulsera de brillantes” , finalizó.

Rodrigo Cuba firma su divorcio con Melissa Paredes: “Yo no creo en los lutos”

El futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba hizo oficial su divorcio con Melissa Paredes. Ambos se acercaron a una notaría para firmar los documentos restantes. Por su parte, Cuba asistió a la citación junto a su papá y a su hermano.

Al momento de retirarse del recinto, el deportista se animó a declarar para las cámaras de Amor y fuego confirmando que oficialmente ya está divorciado. Además, señaló que se encuentra tranquilo y que seguirá enfocado en sus proyectos profesionales.

Melissa Paredes es captada con Anthony Aranda tras divorciarse de Rodrigo Cuba

En medio de los rumores de un posible romance entre Melissa Paredes y Anthony Aranda, el programa Amor y fuego difundió imágenes del encuentro que tuvo la exconductora con el bailarín. Esto ocurrió luego de que ella firmara su divorcio con el futbolista Rodrigo Cuba. En el video se observa que la actriz lleva en su auto al coreógrafo a su trabajo.

En seguida, se traslada a la casa de Rodrigo Cuba para recoger a su pequeña hija. El reportero del segmento abordó a Anthony Aranda a la salida de su centro laboral. Mira cómo fue su reacción.